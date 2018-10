Musik, die nicht nach Kirche klingt

Seit 2017 existiert die Jugendband der Stephansgemeinde in Schenefeld / Es ist die erste in der Kirchenhistorie

17. Oktober 2018

Mit einer Jugendband verbinden die meisten Menschen heute wohl eher Musikrichtungen wie Rock, Pop oder Punk. Vermutlich denken nur wenige dabei an Kirchenmusik. Die Jugendband der Schenefelder Stephanskirche hat sich zum Ziel gesetzt, beides zu verbinden. „Grundgedanke ist, dass die Texte einen christlichen Hintergrund haben, aber man es der Musik eigentlich gar nicht anmerkt“, erklärt der musikalische Leiter Oliver Plückhahn.

Der 25-Jährige ist ein erfahrener Kirchenmusiker. In der Gemeinde seiner Heimat Henstedt-Ulzburg hat er sich bereits einige Jahre um alle musikalischen Aktivitäten gekümmert. Darunter fiel auch die Leitung einer Band. Für sein Studium ist er schließlich nach Hamburg gezogen. Seit 2017 pendelt er jeden Freitag nach Schenefeld zur Bandprobe.

Doch wo findet man eigentlich Kirchenmusik, die nicht nach Kirchenmusik klingt? „Ich höre privat viel Musik aus dieser Richtung und habe über die Jahre einen Pool von 300 bis 400 Liedern aufgebaut“, berichtet der Physikstudent. „Aus dem Gesangsbuch haben wir eigentlich gar keine Stücke im Repertoire, nur ein einziges und das zählt zu den moderneren“, ergänzt er.

Auch wenn sie im Radio nicht gerade rauf und runter laufen, gibt es sie, die Popsongs mit christlichen Texten, wie beispielsweise „Halleluja“ oder „Shackles“ – und sie passen perfekt zum Programm der Stephanskirchen-Band.

Im Gegensatz zu Oliver Plückhahn ist es für Daniel Kiwitt die erste Band, die er in seiner Laufzeit als Diakon betreut. „Ich bin selbst nicht musikalisch, aber habe ein großes Musikinteresse. Außerdem finde ich Musik in der Gemeindearbeit sehr wichtig“, betont er. Auch für die Stephanskirche ist es die erste Jugendband in ihrer Historie seit 1953. Die Initiative dazu kam von Konfirmanden. Neben den beiden Kinderchören und dem Erwachsenenchor haben nun ebenso Musiker im Alter von circa 12 bis 20 Jahren einen Platz im Musikprogramm der Gemeinde. Vorkenntnisse brauchen sie dafür nicht. Auch eine bestimmte Konfession ist kein Muss. Die einzigen Voraussetzungen seien Spaß an der Musik und eine regelmäßige Teilnahme an den Proben erklärt Oliver Plückhahn, der selbst am Keyboard oder an anderen Instrumenten mitspielt. Außer ihm besteht die Band aus den vier Jungmusikern Lea Biermann, Isabell Garbe, Julia Oestmann (alle Gesang) und Lukas Unger (Gitarre).