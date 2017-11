Mumien in Hamburger Schulkellern

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Wenn Till Raether vorliest, hält er das Buch in der rechten Hand. Die linke Hand nutzt er, um an den passenden Stellen zu gestikulieren. Im Juks kamen jetzt jetzt rund 100 Fans des Autors zusammen, um sich aus seinem neuen Kriminalroman „Neunauge“ vorlesen zu lassen.

„Es ist schwierig, bei einem Krimi die richtigen Textauszüge für eine Lesung zu finden“, verriet Raether. Die Passagen dürften nicht zu viel verraten, müssten jedoch die Atmosphäre und die Charaktere des Buches übermitteln. Mit Notizzetteln hatte er sich markiert, welche Kapitel er bei den 4. Schenefelder Krimitagen am Freitag vorlesen wollte.

In Kommissar Adam Danowskis viertem Fall werden in Hamburger Schulkellern mumifizierte Leichen gefunden. Allerdings hat Danowski zuerst ein viel größeres Problem: Seine Therapeutin hat ihm aufgetragen, ein Glückstagebuch zu schreiben. Das bringt ihm nicht nur keinen Spaß, er hinkt auch mit den Einträgen hinterher. Seine Probleme nehmen zu, als die örtliche Polizei mit dem Fall der Mumien überfordert ist und ausgerechnet auf die Unterstützung von Deutschlands populärsten Fallanalytiker setzt: Martin Gaitner, den Danowski nicht ausstehen kann und an dessen Theorie er zweifelt.

Tanja Kahl hat schon die ersten drei Bücher der Danowski-Reihe gelesen: „Ich konnte sie nicht weglegen.“ Ihr Mann Henning, der ebenfalls ein großer Krimifan ist, hat sich lieber das Hörbuch des ersten Bandes angehört. „Ich habe kaum Zeit zum Lesen, aber beim Autofahren sind Hörbücher das Schönste, das es gibt“, sagte der Ellerhooper. Seit vier Jahren gehen die beiden regelmäßig zu den Schenefelder Krimitagen und haben bisher noch keine Lesung verpasst. Schon im letzten Jahr erlebten sie Raethers Lesung aus „Fallwind“, Adam Danowskis drittem Fall.

„Es war eine ganze Zeit lang nicht sicher, ob Till Raethers neues Buch rechtzeitig vor dem Lesungstermin erscheint“, verriet Irina Yegorova von der Stadtbücherei Schenefeld. Dieses Jahr seien die Lesungen einen Monat früher gestartet als im vergangenen Jahr. „Deshalb haben wir uns sehr gefreut, als er schließlich doch zusagte.“

Zwischendurch unterbrach Raether immer wieder seine Lesung, um persönliche Anekdoten zu erzählen: In einer Schule erzählte er einmal, dass er sich vorstellen könnte, seinen nächsten Roman von mumifizierten Leichen in Schulkellern handeln zu lassen. Der Direktor bot ihm daraufhin an, sich in dem Schulkeller zu Recherchezwecken umzuschauen. Als Raether einige Zeit später auf das Angebot zurückkam, begrüßte ihn der Direktor mit dem Satz: „Ah, der Mann, der bei uns eine Leiche verstecken will.“

Auch Christina Pasvahl und Beate Willhoeft haben Raethers Ausführungen gefallen. „Man konnte sich die Erzählungen richtig gut vorstellen“, sagte Willhoeft. Vor der Lesung kannten die Freundinnen den Autor nicht. Jedes Jahr gehen sie zusammen auf eine der Lesungen der Schenefelder Krimitage. „Bei großen Veranstaltungen fehlt oft die Nähe zum Autor“, sagte Pasvahl.

Als Handlungsort für sein nächstes Buch könnte sich Raether eine Ortschaft wie Schenefeld gut vorstellen. Bekannte Orte in Großstädten fände er nämlich langweilig, aber „so eine Zwischenwelt an der Grenze von Land und Stadt finde ich total spannend.“ Frank Jankowski, Leiter der Stadtbücherei, zog eine positive Bilanz. „Wir hatten dieses Jahr drei fantastische Autoren.“ Die 4. Schenefelder Krimitage seien ein voller Erfolg gewesen.