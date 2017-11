Sport ohne Gewalt und Alkohol : Mitternachtsbasketballturnier in Schenefeld

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 1

von Bastian Fröhlig

erstellt am 27.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Schenefeld | „Das nächste Spiel gewinnen wir. Die sind alle kleiner als wir“, lautete die kurze Einstimmung der „Goblins“ auf den nächsten Gegner. Die Spieltaktik war schnell ermittelt: „Wir müssen nur den Ball hochhalten. Dann kommen die nicht ran.“ Größenvorteil als Spieltaktik – ein probates Mittel, das am Freitag beim 14. Mitternachtsbasketballturnier von Blau-Weiß Schenefeld zum Einsatz kam.

„Wir haben die Teams in zwei Altersgruppen aufgeteilt, damit es etwas fairer ist“, sagte Frank Böhrens, Geschäftsführer der Blau-Weißen. „Dennoch kann es mal sein, dass es wortwörtlich kein Duell auf Augenhöhe ist.“ Zehn Teams hatten sich in diesem Jahr angemeldet, um auf Korb- und Punktejagd zu gehen. „Ballers“, „Waschlappen“, „Goblins“, „Pro’s“ oder „Die Putzkolonne“ lauteten die Namen der Teams. „Wer professionell Basketball spielt, ist hier vielleicht ein wenig unterfordert, aber es geht ja auch um den Spaß und den Zusammenhalt“, erläuterte Böhrens. Kurz vor Turnierbeginn hatten zwei Mannschaften festgestellt, dass sie zu wenig eigene Spieler hatten und gründeten kurzerhand eine Spielgemeinschaft. „Einige Spieler sind auch allein hierher gekommen. Es findet sich immer ein Team, wo man mitspielen kann. Das ist das Besondere an dem Mitternachtsbasketballturnier“, erläuterte Böhrens. „Am Anfang möchte jeder spielen, aber im Laufe des Turniers ist man irgendwann froh, wenn man mal pausieren kann. Dann zahlt sich die Ersatzbank mit Wechselmöglichkeiten aus.“

„Sport gegen Gewalt, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit“ stand wie gewohnt beim Mitternachtsbasketballturnier von Blau-Weiß Schenefeld als Motto über dem Turnier. „Die Jugendlichen sollen und wollen friedlich miteinander ihren Sport ausüben“, sagte Böhrens. In der Vergangenheit hatte es während des Turniers immer wieder Probleme gegeben. Daher wurde vor drei Jahren erstmals ein Sicherheitsdienst eingesetzt. „Seitdem dieser da ist, herrscht absolutes Alkoholverbot, was auch überprüft wird, und sie sorgen dafür, dass es wirklich ruhig bleibt“, stellte Böhrens zufrieden fest.

Torkeln, ein glasiger Blick – das konnten die Teilnehmer am Stand der Awo Suchthilfe ohne Alkohol erleben. Mit einer Rauschbrille, die einen erhöhten Promillepegel simuliert, konnte ein Parcours abgelaufen werden. „Wir wollen den Jugendlichen zeigen, dass man auch ohne Alkohol Spaß haben kann“, sagte Jugendschützer Jörn Folster vom Team Prävention und Jugendarbeit. Mit seinem Team und der Hilfe der Awo servierte er alkoholfreie Cocktails. Vor allem in den Spielpausen war dieser gefragt, um die Energiereserven wieder aufzufüllen.