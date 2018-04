Mit Mobilität Freiheit schaffen

Fahrradwerkstatt: Kai Harders und sein Team möchten Integration voranbringen / „Ein Konzept wäre hilfreich“ / Neue Räume gesucht

25. April 2018, 16:21 Uhr

Mit ihrem Projekt Fahrradwerkstatt verhelfen Kai Harders und sein Team – unter anderem bestehend aus Rolf Depping, Otto Koch, Hans Szymanski, Faiaz Faizi und Nazir Zamani – vor allem geflüchteten Menschen zu mehr Mobilität. 119 Drahtesel wurden im Jahr 2017 ausgegeben. 2016 waren es 113. Dazu kommen Reparaturen. Die Ehrenamtler arbeiten in der hinter dem Bürgerbüro gelegenen Werkstatt und setzen hier Fahrräder instand. Dadurch haben sie einen guten Einblick in den Integrationsprozess.



Frage: Welche Bedeutung hat die Fahrradwerkstatt aus Ihrer Sicht für die Integration?

Kai Harders: Wir sind ein Zusammenschluss von freiwilligen Helfern. Unser Ziel ist es, Menschen zu mehr Mobilität und Unabhängigkeit zu verhelfen. Wir möchten die Integration fördern, indem wir als Ehrenamtler mit den geflüchteten Menschen kooperieren. Wir sparen auch ÖPNV-Fahrgelder ein und minimieren infolgedessen die Kosten.

Rolf Depping: Geflüchtete Menschen befassen sich bei uns mit technischen Begebenheiten des Fahrrads, sie lernen zu schrauben.



Inwieweit hilft ein Fahrrad, Flüchtlingen dabei, sich in Schenefeld einzuleben?

Kai Harders: Ein Fahrrad hilft beim Zurechtfinden in einer neuen Umgebung. Außerdem hilft ein Rad bei der Verkehrserziehung und trägt zur Integration teil.

Faiaz Faizi: Dadurch sind wir freier und mobiler.



Gibt es Probleme kultureller Art? Gelingt es, Frauen davon zu überzeugen, ein Fahrrad als Fortbewegungsmittel zu akzeptieren?

Karin Harders: Bei Frauen ist dies nicht immer der Fall. Aber Integrationslotsin Martje Lott und Hans-Detlef Engel ist es gelungen, erfolgreich einen Fahrradkursus für Frauen zu veranstalten.



Gibt es besondere Anekdoten, an die Sie sich erinnern?

OttoKoch: Eine junge Frau hat uns einmal erzählt, das Schönste, was sie bislang im Kreis Pinneberg erlebt hat, sei die Freiheit, allein mit dem Rad unterwegs zu sein.



Wie können Menschen Sie konkret bei Ihrem Vorhaben unterstützen?

Hans Szymanski: Wir hätten gern neue Räume, die Garage ist zu klein und nicht beheizt. Deshalb haben wir von Oktober bis März geschlossen.

Seit wann engagieren sie sich und warum?

Kai Harders: Wir engagieren uns seit 2015 fürs Vorhaben, haben die Werkstatt aber erst 2016 eröffnet. Ich setze mich ein, weil es mir gut geht und ich der Gesellschaft etwas zurückgeben möchte.

Karin Harders: Ich engagiere mich, weil die Verwertung von Fahrrädern sinnvoll ist. Es ist toll zu beobachten, wie junge Menschen das Rad nutzen, um damit zu Sprachkursen zu fahren und zum Schwimmbad zu kommen.

Otto Koch: Als Gründungsmitglied engagiere ich mich weil mir die Integration wichtig ist.

Hans Szymanski: Ich habe mich bereits früher sozial in der Kirche in Iserbrook engagiert. Als ich hierher gezogen bin, wollte ich mich weiter engagieren.

Rolf Depping: Ich bin seit zwei Jahren im Ruhestand und möchte etwas von dem, was ich an Gutem im Leben erfahren habe, weitergeben.

Faiaz Faizi: Ich finde es interessant, mit Deutschen zu sprechen. Es ist nett, dass Schenefelder etwas für geflüchtete Menschen machen.



Wie schätzten Sie den Integrationserfolg ein?

Karin Harders: Der Flüchtlingscontainer muss geöffnet werden, damit sich die Menschen austauschen können. Denn diese dürfen derzeit nur Flüchtlinge betreten.

Kai Harders: Es sollte ein Integrations-Konzept erstellt werden. Das könnte helfen, die Situation zu verbessern. >

Die Werkstatt ist immer donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. Helfer werden gesucht. Wer Räder spenden will, kann sich unter Telefon (040) 8 301 98 11 und unter hardersfamily@t-online.de melden.