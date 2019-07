Ausflug in den Hamburger Tierpark : Mit dem Schenefelder Juks zu Hagenbecks Tigergehege

Beim Ferienprogramm sind noch wenige Plätze frei. Lediglich ein Ticket gibt's noch für die Tour zum Hochseilgarten Hasloh.

von Tanja Plock

31. Juli 2019, 15:00 Uhr

Schenefeld | Beim Ferienprogramm des Schenefelder Juks gibt es noch Restplätze für den Ausflug zum Tierpark Hagenbeck am Dienstag, 6. August. Die Kosten betragen 8 Euro pro Person. In Hamburg gibt es nicht nur Tiger – sondern insgesamt mehr als 1850 Tiere zu sehen. Bei der Fahrt zum Hochseilgarten Hasloh am Freitag, 9. August, sollten sich Interessierte sputen: Es gibt nur noch einen freien Platz. Kosten: 10 Euro.

Weitere Informationen gibt es beim Juks, Osterbrooksweg 25, oder unter Telefon (040) 8 30 70 73.