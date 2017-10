Energiebericht für Schenefeld : Mehr Heizkosten, weniger Strom

Was ist der hydraulische Abgleich? Damit wird die optimale Einstellung der Durchflussmenge durch die einzelnen Heizkörper bezeichnet. Sie muss jeweils auf das Rohrnetz, den Heizkörper und die Pumpe abgestimmt sein, sonst können Strömungsgeräusche auftreten oder die Heizkörper werden ungleichmäßig warm. Im schlechtesten Fall kommt die Wärme in den Räumen, die weit entfernt sind von der Heizungsanlage, nicht an. Ein hydraulischer Abgleich hilft dabei, dass in jedem Raum des Hauses die benötigte Wärme auch ankommt. Experten ermitteln für jeden Raum die benötigte Wärmeleistung. Auch für Privathäuser ist dies interessant. Der Austausch mancher Komponenten wird in Kombination mit dem hydraulischen Abgleich gefördert, zum Beispiel voreinstellbare Thermostatventile.