Mehr Farbe im dunklen Tunnel

Schenefelder Jugendliche besprühen Wände am Kiebitzweg / Stadt und Rotarier spenden zusammen 2000 Euro

von Tanja Plock

17. August 2019, 16:00 Uhr

schenefeld | Nach dem Stromkasten am Rathaus verschönerten einige Jugendliche des Juks und des Kinder-Jugend-Beirats (KJR) nun auch den Tunnel am Kiebitzweg in Schenefeld. Angeleitet durch den professionellen Graffiti-Künsler Philipp Kabbe (Foto) besprühten rund zehn Jugendliche die Tunnelwände mit bunten Farben, darunter auch Lia Blumberg. „Ich habe das zum ersten Mal ausprobiert und es hat riesigen Spaß gemacht“, erzählt sie.

In einem Workshop Anfang der Woche hätten sie zunächst die Grundlagen auf Papier gelernt. Dabei gelte laut Kabbe: Man kann nur sprayen, was man auch zeichnen kann. „Bevor wir loslegen konnten, haben wir die Wände ersteinmal gründlich gesäubert und schwarz angemalt. Auf dunklem Untergrund wirken die Effekte hinterher noch besser“, sagt Blumberg. Bereits am Mittwoch haben die Jugendlichen die ersten Sprühversuche getan, bei denen sie ein Gefühl für die Dose bekommen sollten. „Es hat viel besser geklappt als erwartet. Philipp hat uns super vorbereitet und kleine Patzer hier und da gekonnt ausgeglichen. Wir sind echt zufrieden mit dem Ergebnis“, stellt Blumberg heraus. Außer den Namen der Nachwuchskünstler zieren die KJR-Farben die rechte Wand des Tunnels. Auf der der anderen Seite sollen heute und morgen weitere Motive der Jugendlichen aus Schenefeld folgen wie Basketball oder die Skaterbahn. „Es soll ein großes Motiv mit Wow-Effekt entstehen“, sagt Tobias Hoffmann, Vorsitzender des KJR. „Es ist das erste Graffiti-Projekt in dieser Größenordnung und wir hoffen, dass noch weitere folgen werden. Es war eine echt tolle Erfahrung. Wir sind dankbar für die Unterstützung“, betont Hoffmann.

„Es ist richtig toll geworden“, lobt Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD). „Danke für die Zeit, die ihr euch dafür nehmt.“ Für sie sei das Sprühen auf legalen Flächen mehr als nur eine Beschäftigung. „Unsere lokalen Kriminalstatistiken zeigen, dass derartige Projekte in Schenefeld die Vandalismusfälle im Bereich Graffiti erheblich reduzieren“, betont Küchenhof.

Finanziert wurde das Sprühprojekt zu gleichen Teilen von der Stadt und dem Rotary-Club Schenefeld. Es kamen ungefähr 2000 Euro zusammen. Davon konnte das gesamte Material gekauft und den Jugendlichen der Graffiti-Künstler Philipp Kabbe zur Seite gestellt werden.