Schulzentrum Schenefeld : „Man muss die Schule nicht abreißen“

Architekt Joachim Lenschow stellt eine Bestandsaufnahme für das Schulzentrum vor. Eine Sanierung sei ihm nach möglich.

von Bastian Fröhlig

03. April 2018, 13:00 Uhr

Schenefeld | Können wir unsere Kinder noch unbesorgt zur Schule schicken? Was macht die Stadt kurz- und langfristig? Muss die Schule abgerissen werden? Wie gefährlich ist der Schimmelbefall? Eltern und Lehrkräfte hatten einen ganzen Fragenkatalog mit in den Bauausschuss gebracht. Die Sorge um die Kinder aufgrund der Mängel im Schulzentrum trieb sie an.

„Der Musikbereich ist vom Schimmel befreit worden. Sollten sie das Gefühl haben, Schimmel festzustellen, führen wir umgehend Raumluftmessungen durch“, sagte Bauamtschef Andreas Bothing. Entwarnung gab auch Architekt Joachim Lenschow (Foto), der die Bestandsanalyse für die Schule präsentierte. „Wir haben ein fröhliches Bild zu beginn unserer Präsentation eingebaut, weil ich so viel schlechte Nachrichten habe“, sagte Lenschow. Denn die Mängelliste war lang.

Konstruktive Mängel bei den Dächern, fehlende Wärmedämmung und Gefälle, Risse in den Fassaden, Durchfeuchtung, ein fehlendes Brandschutzkonzept, Wasserrohre in Elektroräumen, veraltete Sanitäranlagen – Lenschows Liste war üppig. „Wir haben in fast allen Bereichen Schäden unterschiedlichster Ausprägung festgestellt“, sagte der Architekt. Doch könnte noch mehr auf die Stadt zukommen. „Wir können nicht in alles eingucken. Wir haben einige Deckenverkleidungen entfernt, und es war schon sehr abenteuerlich, was wir gefunden haben“, sagte Lenschow, der den Politikern auch ein Sanierungskonzept präsentierte. Dabei orientierte er sich an den Planungen für die Sanierung des Schulzentrums Nord in Norderstedt, die auch von ihm betreut werden.

„Die Probleme sind vergleichbar“, sagte Lenschow. Er regte an, den geplanten Neubau als erstes umzusetzen und dann anhand eines neuen Raum- und Nutzungskonzepts das Schulzentrum zu sanieren. „Die Substanz ist da und ich denke, dass die genutzt werden sollte“, sagte der Planer.

Verwunderung herrschte bei den Politikern über das fehlende Brandschutzkonzept. „Die Pläne müssen ja irgendwo sein. Diese wurden bei der Sanierung der Schule 1994 erstellt“, sagte Kay Plewnia (CDU). „Wir haben mit dem Kreis mehrere Runden gedreht. Gäbe es kein Konzept, hätte man die Schule schon längst dicht gemacht“, ergänzte Kai Harders (SPD). Grundsätzlich fanden die Politiker den Vortrag von Lenschow interessant, hatten aber ihre Zweifel daran, ob die Idee, viele Bereiche bereits vor dem Start des Architektenwettbewerbs festzulegen, zu entsprechender Beteiligung führe. „Ich fürchte, wenn wir zu viel vorgeben, haben wir keinen richtigen Wettbewerb mehr“, sagte Hans-Jürgen Rüpcke (CDU). Der Grüne-Fraktionsvorsitzende Mathias Schmitz sagte: „Ich halte das Konzept für zielführend.“

Nun wollen die Fraktionen das Konzept und das weitere Vorgehen beraten. Den Vorschlag die Sanierung komplett durchzuführen und nicht noch einen zusätzlichen Wettbewerb durchzuführen, lehnte Lenschow übrigens ab: „Wir sehen uns eher als Steuerer und Berater und würden uns nicht um die Gesamtplanung bewerben.“

Auch die Kostenfrage blieb im Bauausschuss unbeantwortet. 15,6 Millionen Euro soll die Sanierung in Norderstedt kosten, die Lenschow als Beispiel aufgrund der ähnlichen Verhältnisse angeführt hatte.