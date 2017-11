„Man kann nicht jedem alles bieten“

vergrößern 1 von 2 Foto: Plock 1 von 2

von Tanja Plock

erstellt am 02.Nov.2017 | 16:41 Uhr

Jörg Frobieter ist seit dem neuen Schuljahr der neue Schulleiter des Gymnasiums Schenefeld. Immer wieder musste eine neue Leitung für die Bildungseinrichtung gefunden werden, unter anderem aufgrund von Differenzen innerhalb der Schule. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert der 57-Jährige, wie er die Probleme überwinden will und berichtet von seinen Plänen.

Frage: In den vergangenen Jahren gab es große Differenzen in der Schule. Ihr Vorgänger Knut Leweke hörte aus gesundheitlichen Gründen auf. Er war der fünfte Schulleiter in drei Jahren. Wie wollen Sie die Probleme überwinden?

Jörg Frobieter: Natürlich ist mir schon deutlich geworden, dass es da Differenzen gibt. Ich möchte mich darauf konzentrieren, mich nicht so auf die Beziehungsebene zu begeben. Ich möchte auf der Sachebene bleiben, weil ich glaube, dass das die entscheidende Ebene ist. Für mich steht im Mittelpunkt, wie sich diese Schule selbst aufstellen möchte. Ich glaube, dass sich soviel über die Jahre aufgestaut hat, dass es weder Sinn macht, gemeinsam zum Psychologen zu gehen, noch macht es Sinn, eine Moderation oder etwas Ähnliches aufzubauen. Zum Teil ist das schon versucht worden. Das bringt’s nicht. Jeder wird sich entscheiden müssen, wo und mit welchem Ziel er an der Schule arbeiten wird. Wenn dann einzelne feststellen, dass das für sie nicht mehr der Arbeitsplatz ist, an dem sie arbeiten möchten, ist er oder sie herzlich gebeten, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Ich glaube, das entscheidende Kriterium sind die Schülerinnen und Schüler. Und, dass wir ihnen eine gute Ausbildung auf die Beine stellen. Es kommt auch darauf an, dass die Schule ihre Hausaufgaben macht. Das Gymnasium stellt sich für mich dar als buntes Gebilde mit vielen Angeboten und Möglichkeiten. Aber für ein dreizügiges Gymnasium wird man nicht jedem alles bieten können.



Das bedeutet, dass Schwerpunkte gesetzt werden müssen?

Ich stelle die Frage, wenn man einen Musikschwerpunkt macht, den ich für absolut sinnvoll halte, ob dann auch eine von drei Klassen eine Bläserklasse sein muss. Wir müssen und wollen Schülerinnen und Schüler fördern und fordern. Da sind viele Inseln, aber zu wenig Dämme und Fährlinien, die die Inseln verbinden. Es kommt darauf an, Land zu gewinnen und nicht noch mehr Inseln zu bauen. Es muss klarer ineinander greifen. Zu viel Konjunktiv ist nicht tragfähig. Musik bringt Spaß und Verantwortung. Das bringt viel Leben in die Schule und stärkt die Außenwirkung. Auch die Bilingualität ist gut. Ich finde aber zum Beispiel die Konzentration auf ein Fach, um den Englischanteil zu erhöhen, ausreichend.

Haben Sie eine besondere Erfahrung für den Umgang mit Konflikten?

Von meinem Grundcharakter her bin ich nicht darauf ausgerichtet, Konflikte zuzuspitzen und herbeizuführen. Ich scheue sie nicht, aber es muss einen sachlichen Bezug geben. Wenn es immer nur darum geht, wer den schöneren Bauchnabel hat, auf den er jetzt gerade gucken möchte, kann ich damit nichts anfangen.



Was sind für Sie die Schwerpunkte bei der Sanierung? Es gibt ja schon eine Wunschliste der Schulen.

Es ist eine Wunschliste, noch kein Konzept. Für mich ist der erste und entscheidende Punkt: Wir sind ein Schulzentrum, zusammen mit der Gemeinschaftsschule. Das ist mal bewusst so angelegt worden. Wir haben mehrere Ebenen zu beachten. Was ist am jetzigen Zustand unhaltbar? Da gibt es ein paar Räume, bei denen ganz dringlicher Handlungsbedarf besteht. Das sind die naturwissenschaftlichen Räume, zum Teil die Musik. Die Fenster, Decken und die Akustik. Da wird man ran müssen. Zudem hat sich die Lebensrealität der Schüler und Lehrer stark verändert. Schüler sollten die Möglichkeit haben, alle Aufgaben an der Schule zu erledigen. Wenn sie nach Hause kommen, sollen sie sich anderen Dingen widmen können. Genauso müsste es gelten für Kolleginnen und Kollegen. Ich habe bewusst von Chance gesprochen. Ich glaube nicht, dass man es so machen muss. Aber es sollte die Möglichkeit geben. Außerdem brauchen wir Differenzierungsräume.



Das sind die Gruppenräume, die gewünscht sind?

Ich muss als Lehrer die Möglichkeit haben, eine Gruppe, die etwas schon beherrscht, in einen Nachbarraum zu schicken, um sie eine Sonderaufgabe erledigen zu lassen. Außerdem fehlen Räume für eine Mittagspause, eine Mensa, in der für Schüler und Lehrer möglichst frisch gekocht wird. Zudem muss es eine klare Mittagspause von 40 bis 60 Minuten geben – eine Grundvoraussetzung, um den Unterrichtstag sinnvoll zu rhythmisieren. So stelle ich mir einen strukturierten Tag vor. Nicht so, wie wir es jetzt haben.

Wie ist die Regelung denn momentan?

Wir haben jetzt im Schulzentrum eine Mensa mit etwa 40 bis 60 Plätzen für beide Schulen. Wir haben aber 120 Esserinnen und Esser. Da wird immer hin und her geschoben. Das ist nervig und führt zu Reibungsverlusten.



Steht für Sie schon fest, dass G9 wieder eingeführt wird?

Die Landesregierung will G9. Wer bei G8 bleiben will, braucht eine 75 Prozent starke Zustimmung der Schulkonferenz. Das ist die politische Aussage. Wenn wir uns nicht regen, kommt zum Sommer 2019 G9.



Warum finden Sie G9 besser?

Ich finde es nicht besser. Ich bin es nur leid, dass man die Strukturfragen so in den Vordergrund schiebt. Man kann Schule auch unter G-8-Bedingungen vernünftig machen. Wenn der Unterrichtsstoff sich nicht verändert, braucht man längere Schultage. Die elfte Klasse bei G9 bot sich an zur Orientierung. Für die einen war das Leerlauf, für die anderen die Chance, etwas nachzuholen. Wie man das künftig gestalten will, muss man sich genau überlegen. Da für Schleswig-Holstein klar ist, dass es G9 geben soll, muss man die Chance nutzen, den Schultag so zu strukturieren wie ich es beschrieben habe.



Warum haben Sie sich für Schenefeld beworben?

Weil es unheimlich gut in unsere familiäre Situation passt. Ich bin 57 Jahre alt, soll noch etwa zehn Jahre arbeiten. Ich hatte Angebote aus Hamburg, allerdings in Jenfeld, Harburg und Bergedorf. Als jemand, der mit Familie im Norden Hamburgs wohnt, war das nicht so der Hit. Dann habe ich mich an Kiel gewandt und es hieß, dass Schenefeld nach wie vor zu besetzen sei. Und ich habe mich beworben.



Was ist für Sie die größte Herausforderung in Schenefeld?

Wir werden miteinander in die Auseinandersetzung gehen müssen. Der innere und äußere Zustand der Schule muss überarbeitet werden. Ich wünsche mir, dass die politischen Verantwortlichen wirklich Geld in die Hand nehmen und klar machen, dass sie dieses Schulzentrum wollen, dass sie dieses Gymnasium wollen mit guten baulichen Voraussetzungen, um den Kindern und Jugendlichen ein attraktives Bildungsangebot zu machen. Schenefeld braucht ein Gymnasium mit erkennbarem Profil, motivierten und motivierenden Lehrerinnen und Lehrern, einer überschaubaren Struktur und einem ansprechenden Gebäude.



Wie würden Sie sich selbst beschreiben?

Ich versuche, auf die Sache zu gucken. Ich kann ausgleichend sein und höre aktiv zu. Ich bin nicht derjenige, der sich vor eine Ratsversammlung stellt und mit der Faust auf den Tisch haut. Ich spreche Wichtiges an, versuche durch Argumente zu überzeugen. Wenn ich allerdings merke, dass das nicht auf fruchtbaren Boden fällt, bin ich auch bereit, mich zu verändern und zu gehen, um mir etwas anderes zu suchen. Meine Lebenserfahrung sieht so aus, dass eine Tür zu geht und sich dann eine andere öffnet. Damit bin ich bislang immer klar gekommen. Wenn Sie meine Kinder fragen würden, käme wahrscheinlich, dass Papa auch ganz schön böse werden kann. Ich bin manchmal ein wenig zornig. Ich mache die Dinge eher mit mir selbst ab, als dass ich sie nach außen trage.