Urlaubsersatz vor der Haustür : Kleingärten in Schenefeld immer beliebter

vergrößern 1 von 2 Foto: Sarah Heider 1 von 2

Schenefeld | Die kleine Gartenhütte ist umringt von Blumen und Kräutern aller Art. Die Sonne scheint, es ist idyllisch und ruhig, als die Schenefelderin Suphan Angermayr zur Heckenschere greift. Vor 32 Jahren war die Fläche, auf der sich heute die 21 Parzellen der Kleingartensiedlung am Scharmbrooksweg befinden, noch Weideland. „Alle Bäume, die hier stehen, habe ich selbst gepflanzt“, erzählt Angermayr stolz. Dafür ist die Mitbegründerin des Kleingärtnervereins Scharmbrook früher belächelt worden. Heute sind ihre Bäume, die sich über die gesamte Anlage verteilen, mehrere Meter hoch.

Seit vielen Stunden ist die Schenefelderin schon in ihrem Kleingarten, denn in dieser Jahreszeit gibt es viel zu tun: Die Pflanzen müssen geschnitten, umgetopft und regelmäßig gegossen werden. „Man muss die sonnigen Tage nutzen. Morgen soll es ja schon wieder regnen“, sagt Angermayr und schaut prüfend zum Himmel.

Im Sommer verbringt sie so viel Zeit im Garten wie möglich. Fast jeden Tag geht sie die 15 Minuten von ihrem Haus zu ihrer Parzelle am Rand der Kleingartensiedlung und verweilt dort meistens sechs bis sieben Stunden. Nach einem solchen Tag im Kleingarten ist sie ziemlich erschöpft, aber ihr größtes Hobby will die 62-Jährige so lange wie möglich aufrechterhalten.

So viel Zeit kann Madeleine Haupt nicht in ihren Garten stecken, denn sowohl sie, als auch ihr Mann, sind voll berufstätig. In der Woche schaffen sie es gar nicht in den Garten und müssen die Nachbarn darum bitten, bei ihnen die Pflanzen zu gießen. Der Weg von ihrem Wohnort Altona bis zum Kleingärtnerverein Schenefeld 1947 am Blocksberger Moor ist einfach zu weit. Für sie und ihren Sohn ist die Zeit am Wochenende im Garten jedoch sehr wichtig: „Ich möchte, dass er lernt, dass Gemüse nicht aus dem Supermarkt kommt.“ Zudem kann der Siebenjährige in der Kleingartensiedlung frei herumlaufen, was in einer Großstadt wie Hamburg nicht möglich ist.

Spießig findet sie ihren Kleingarten nicht, weiß aber um das Vorurteil und kann das ein bisschen verstehen. Bevor sie vor fünf Jahren ihre Parzelle in Schenefeld pachtete, hat sie sich einige andere Kleingartensiedlungen in Hamburg angesehen: „Dort sah es wirklich aus, als ob der Rasen mit der Nagelschere geschnitten wurde.“

Angermayr findet, dass ihr grünes Paradies schöner als ein Gemeinschaftsgarten eines Mehrfamilienhauses ist, den man sich mit anderen Anwohnern teilen müsste. Ihre Parzelle hingegen ist privat und ruhig – eine Art Urlaubsersatz. „Ich liebe die Natur“, sagt die Schenefelderin und lässt den Blick verträumt über ihre Pflanzen wandern. Die Kleingartensiedlung am Scharmbrooksweg ist sehr begehrt, wie Angermayr weiß. „Jedes Mal, wenn einer seinen Garten hier aufgibt, kommt sofort jemand Neues.“

Auch für die Parzellen des Kleingärtnervereins Schenefeld 1947 herrscht hohe Nachfrage. In den vergangenen Jahren ist dort laut Haupt auch ein Generationenwechsel zu beobachten. Immer mehr junge Familien wollen einen Garten pachten, obwohl die Auflagen des Bundeskleingartengesetzes „familienfeindlich“ seien. Diese schreiben zum Beispiel die maximale Höhe der Hecken auf 1,25 Meter vor. Auch die Nutzfläche der Beete ist vorgegeben. Mindestens ein Drittel muss zudem für den Anbau von Obst und Gemüse genutzt werden. „Die Zeit, um die Auflagen zu erfüllen, reicht hinten und vorne nicht, wenn man berufstätig ist und Kinder hat“, sagt Haupt wehmütig.

Wegen des großen Aufwands will die Familie Haupt ihre Parzelle bald abgeben. Zwar pflegt Madeleine Haupt noch auf dem Balkon ihrer Wohnung in Altona ein eigenes Kräuterbeet, ihren Garten wird die 31-Jährige dennoch vermissen. „Man beschäftigt sich ganz anders, wenn man dort keinen Strom hat“, erläutert sie. Viel öfter holen sie und ihre Familie deshalb im Garten mal das Kartenspiel raus, anstatt wie üblich abends den Fernseher einzuschalten.

von Sarah Heider und Sebastian Seidel

erstellt am 21.Aug.2017 | 12:00 Uhr