Umbau des Sportzentrums : Keine Mehrheit für Blau-Weiß

von Tanja Plock

erstellt am 28.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Eigentlich sollte es ein Selbstgänger werden, doch fand sich im Schenefelder Hauptausschuss keine Mehrheit für den Umbau des Untergeschosses des Sportzentrums durch den Verein Blau-Weiß 96. Im Vorfeld hatte die Verwaltung nach Rücksprache mit der Politik dem Verein bereits signalisiert, dass die Sportler die Räume überplanen und dies den Delegierten zur Abstimmung geben können. Doch die Mehrheitsverhältnisse im Hauptausschuss ergaben ein anderes Bild.

SPD, FDP und BfB lehnten die Vorlage ab, CDU, Grüne und OfS stimmten dafür. So stand es fünf zu fünf. Allerdings steht das Thema erneut auf der Tagesordnung der Ratsversammlung, die heute um 19 Uhr beginnt. Dort sind die Verhältnisse anders, so dass Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) davon ausgeht, dass der Antrag durchgeht. „Die Mehrheit ist dadurch nicht gefährdet“, sagte sie gestern. Mit der Ablehnung von BfB und SPD habe sie gerechnet. Die Entscheidung der FDP habe sie überrascht.

Küchenhof berichtete im Ausschuss auch über ein Gespräch zwischen den Schulen und XFEL. Dort wurde erörtert, wie eine Kooperation aussehen könnte. Alle Schulen seien gut vertreten gewesen. „Sie waren sehr interessiert“, berichtete die Bürgermeisterin.

Zunächst habe man am Dienstag erste Ideen ausgetauscht: Die Forscher könnten in Schulen gehen und über ihre Arbeit berichten. Aber es sollen auch Schülerführungen auf dem XFEL-Gelände angeboten und Schülerlabore eingerichtet werden. Bei DESY gebe es eine Ferienakademie, bei der Schüler auf dem Gelände in Bahrenfeld übernachten. So etwas könnte sich Küchenhof auch gut für Schenefeld vorstellen. Das Treffen sei „ein erster Aufschlag“. Nun wollen die Schulen genauere Vorschläge erarbeiten.

Anfang Dezember folgt das zweite Meeting. Für die Schülerlabore hofft Küchenhof auf Unterstützung aus Kiel und Hamburg. „Denn das hat natürlich auch etwas mit dem Lehrauftrag zu tun“, sagte sie. Über einen anderen Umgang mit der Flüchtlingsunterkunft wurde nicht diskutiert. Der Antrag wurde zurückgezogen. Fraktions-Chef Mathias Schmitz (Grüne) rechnete nicht mit genug Zuspruch und will zunächst Gespräche mit den Fraktionen führen. Die Grünen hatten sich unter anderem für einen Abbau des Zauns und weniger Security ausgesprochen.