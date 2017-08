Ferienspaß in der HSV-Kabine : Juks-Kinder erobern das Volksparkstadion

vergrößern 1 von 2 Foto: Sebastian Seidel 1 von 2

Schenefeld | Einmal die Spielerkabinen des Volksparkstadions in Hamburg zu betreten – für viele Fußball-Fans ein großer Traum. Da stehen, wo sich sonst Lewis Holtby und Bobby Wood auf das Spiel vorbereiten. Für Jacob (9) und Casper Roderian (11), Marlene Schmidt (12) und Felix Friedrich (11) ging er Dank des Partnerclubs der Lebenshilfe in Erfüllung. „Ich wollte mir das Stadion unbedingt einmal von innen ansehen“, sagte Marlene. Über einen Flyer des Sommerferienprogramms, der in ihrer Schule verteilt wurde, hatte sie von dem Ausflug erfahren. Die Besichtigung hatten der Partnerclub und das Juks organisiert. Gemeinsam brach die Gruppe vom Schenefelder Platz aus auf.

Auf dem Weg zum Stadion offenbarte sich den Kindern, wie schwierig das Fortbewegen für körperlich beeinträchtige Personen ist. So brauchten einige Teilnehmer Hilfe, um in den Bus einsteigen zu können. Auch auf der Strecke von der Bushaltestelle zum Stadion musste die Gruppe mehrmals anhalten. „Mit Geduld schaffe ich alles“, sagte die 47-jährige Anja Riedel, die mit ihrem Rollator dem hohen Tempo der erwartungsfreudigen Gruppe nicht immer schnell genug folgen konnte.

„Es ist etwas ungewohnt im ersten Moment, aber es macht mir nichts aus“, erläutert Marlene, die sonst kaum Kontakt zu behinderten Menschen hat. Die Berührungsängste waren aber schnell verflogen. „Sobald sie ein gemeinsames Thema wie Fußball haben, gibt es keine Berührungsängste mehr“, befand Christian Nahrwold (48), der die Aktion für den Partnerclub begleitete und sich dort bereits seit 1990 engagiert.

Nach einem Foto mit der Hermann-Rieger-Statue vor der Arena stand die Stadionführung auf dem Programm. Yasin Azougaye (28) führte die Gruppe zunächst auf die Stehplatztribüne und erklärte, wie die Stehplätze für internationale Spiele zu Sitzplätzen umgebaut werden. Über die Pressetribüne ging es weiter in den VIP-Bereich. Geduldig beantwortete Azougaye die Fragen. „ Es ist nicht der normale Alltag für mich vor Behinderten zu sprechen, aber es kommt durchaus häufiger vor“, erläuterte der 28-Jährige. Im Pressebereich durften die Kinder dann auf das Podium und eine Pressekonferenz nachspielen: Wie man den Ausfall von Nicolai Müller ersetzen könne? Durch Neuverpflichtungen natürlich. Mindestens Cristiano Ronaldo, vermutlich aber auch Lionel Messi werden bis zum Ende der Transferperiode noch zum HSV wechseln, waren sich die Teilnehmer sicher.

Nach der Pressekonferenz führte Azougaye die Gruppe in die Umkleidekabinen. Vor allem die großen Badewannen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 3000 Litern beeindruckten die Teilnehmer. Danach ging es – wie bei den echten Profis – durch den Spielertunnel in den Innenraum des Stadions. Gemeinsam betrachteten die Teilnehmer Spielfeld und Tribüne aus der Trainerperspektive. Der Rasen durfte allerdings nicht betreten werden.

Im HSV-Museum erzählte Azougaye von der Gründung des Vereins, den glorreichen 1980er-Jahren und auch den dunklen Zeiten während des Nationalsozialismus. Beeindruckt waren die Teilnehmer auch von der Trophäenvitrine mit Meisterschalen, DFB-Pokalen und dem Europapokal der Landesmeister von 1983. Vor der Rieger-Statue verabschiedete sich Azougaye von der Gruppe. „Es hat allen Teilnehmern sehr gut gefallen“, sagte Nahrwold. Auch 2018 möchte er wieder eine Besichtigung organisieren. Dann wird es vermutlich zum FC St. Pauli am Millerntor gehen.

von Sebastian Seidel

erstellt am 24.Aug.2017 | 13:00 Uhr