Region Pinneberg in Kürze : +++ Jens Riewa weiht Display in Wedel ein +++ Einzige Post in Ellerau schließt +++ Neue Tempo-30-Zone in Uetersen? +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

31. Januar 2018, 06:00 Uhr

Wedel Das Tuch, das die Tafel verhüllt hatte, wurde wie das Cape von Captain Power übergeworfen. Dazu der gleiche Gruß und ein freches Lachen in die Kamera: Tagesschausprecher Jens Riewa war während der Einweihung des neuen Geschwindigkeitsanzeigers in der Wedeler Hafenstraße für jeden Spaß zu haben. „Es geht um das Wertvollste, was wir haben: Kinder“, sagte er und erntete damit Zustimmung von den Beteiligten.

Ellerau Am Mittwoch wird Elleraus einzige Post-Agentur bis auf Weiteres geschlossen. Grund: Isabel Falke gibt ihren Schreibwarenhandel in der Skandinavienallee wegen zunehmender Unwirtschaftlichkeit auf. Er war in den vergangenen neun Jahren auch Post-Stützpunkt. Martin Grundler, Sprecher der Deutschen Post, bestätigte am Dienstag die Suche nach einem neuen Partner, konnte allerdings nicht sagen, wann das Unternehmen den Brief-, Paket- und Bankservice in Ellerau wieder anbieten kann. Derweil forderte die CDU eine mobile Filiale.

Uetersen Der Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen wird sich morgen mit dem Thema „Unfallschwerpunkte in Uetersen“ befassen. Hintergrund ist der tödliche Verkehrsunfall am 20. November 2017 im Kreuzungsbereich Kleiner Sand/ Jahnstraße/ Schanzenstraße. Der Stadtverwaltung ist eine Liste vermeintlicher Unfallschwerpunkte übergeben worden. Die Liste, zusammengestellt von Anwohnern dieser Straßen, weist zum Beispiel den Eggerstedtsberg, die Heisterkampstraße/ Feldstraße, die Birkenallee und den Kreuzungsbereich Tornescher Weg/ Alsenstraße als Unfallschwerpunkte aus. Auch wurde die Verwaltung von den Politikern beauftragt, alles in die Wege zu leiten, um vor der Friedrich-Ebert-Schule an der Jahnstraße eine Tempo-30-Zone einzurichten. Zur Sitzung wurde eine Vorlage erarbeitet, aus der hervorgeht, dass Markierungen in Tempo-30-Zonen verwaltungsseitig geprüft werden.

Elmshorn Am Ende ging die Stadt Elmshorn dann doch leer aus. Beim bundesweiten Wettbewerb „Best Christmas City“ wurden am Montagabend in Frankfurt im Rahmen der Fachmesse Christworld die Sieger der Jury-Wertung bekannt gegeben. In der Kategorie „Mittelstadt 20.000 bis 100.000 Einwohner“ wurde Esslingen am Neckar zum Sieger gekürt. Der zweite Platz ging an Bocholt in Nordrhein-Westfalen, vor Gera in Thüringen. Elmshorn hat es nicht aufs Treppchen geschafft.

Pinneberg Beats dröhnten aus den großen Lautsprecherboxen, auf der Bühne zuckten die Lichter wie in einer Disko. Die Zumba-Party „Barcelona meets Pinneberg“ in der Rübekamphalle brachte die Wände zum Beben. Fast 200 Tanzbegeisterte aus Pinneberg und Umgebung hatten den Weg in die Sporthalle am Rübekamp gefunden. Bereits zum achten Mal wurde ein solches Event in der Kreisstadt ausgerichtet. 50 Euro zahlten die Teilnehmer für ein dreistündiges intensives Tanzen und Auspowern auf hohem Niveau. Doch es ist nicht nur ein reines Zumbatanzen. Vier internationale Toptrainer dieses Genres wurden eingeladen, um den Teilnehmern ordentlich einzuheizen und Freude am Tanzen und Fithalten zu vermitteln.

Schenefeld Nachdem Harald Klähn seine Tätigkeit als ehrenamtlicher Rentenberater in Schenefeld aus gesundheitlichen Gründen beendet hat, gibt es nun vorerst einen Nachfolger: Armin Klein berät in Schenefeld. Die nächste Sprechstunde ist am Donnerstag, 15.Februar. Anmeldungen für ein individuelles Gespräch im Haus der Sozialberatung, Osterbrooksweg 4, sind unter Telefon (0175) 7617639 möglich.

Hamburg Nach dem verheerenden Hochhausbrand des Grenfell Towers in London im vergangenen Jahr sind in Hamburg an mehr als drei Vierteln der mehrstöckigen Gebäude die Fassadendämmungen überprüft worden. Von den Eigentümern von 675 Hochhäusern in der Stadt gebe es von 85 Prozent positive Rückmeldungen, teilte die Stadtentwicklungsbehörde mit. Sie hatte im Juli 2017 mit der Feuerwehr die Prüfphase vereinbart.

Schleswig-Holstein Die Vorschlagsliste für einen weiteren gesetzlichen Feiertag im Norden ist um eine Facette reicher. Nach längerem Zögern hat die FDP im Kieler Landtag am Dienstag den 23. Mai ins Spiel gebracht. Damit soll an die Verkündung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949 erinnert werden. Dies geht aus einem Beschluss hervor.