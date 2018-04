„Isolation ist ein großes Problem“

Anwältin Silke Hoffmann engagiert sich ehrenamtlich: Persönlicher Kontakt ist Basis für Integration

von shz.de

18. April 2018, 16:22 Uhr

Silke Hoffmann ist Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt Aufenthaltsrecht. Sie gibt ihr Wissen und ihre Erfahrung ehrenamtlich seit dem Jahr 2015 weiter. Die Anwältin hat zahlreiche Einblicke in die Probleme der Neuankömmlinge und berichtet von ihren Erfahrungen bei der Integration.



Frage: Wie setzen Sie sich als Juristin für die geflüchteten Menschen ein?

Silke Hoffmann: Ich bin Schenefelderin und seit 20 Jahren in Hamburg mit dem Schwerpunkt Aufenthaltsrecht tätig. Ein Schwerpunkt meiner ehrenamtlichen Tätigkeit war und ist die Vermittlung von Verfahrensabläufen an ehrenamtliche Helfer und Geflüchtete. Gerade vor ihrer Anhörung beim Bundesamt habe ich versucht, den Geflüchteten ihre Angst vor Behörden durch Information zu nehmen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Übersetzung von behördlichen und gerichtlichen Entscheidungen vom meist nicht leicht verständlichen Juristendeutsch in ein einfacheres Deutsch.



Wo gibt es bei den Verfahrensstreitigkeiten die meisten Probleme?

Bei der Frage, ob und welchen Status ein Geflüchteter bei uns erhält – hiervon hängt auch die Frage des Familiennachzugs ab. Hinzu kommen aber viele andere Situationen, in denen die Menschen Hilfe benötigen, wie falsch oder nicht zugestellte Bundesamtsbescheide.



Was gelingt Ihrer Ansicht nach gut bei der Integration in Schenefeld?

Als positiv empfinde ich es, dass sich in den letzten zweieinhalb Jahren durch das persönliche Kennenlernen zum Beispiel im Willkommenscafé enge Bekanntschaften und sogar Freundschaften zwischen Schenefeldern und Geflüchteten gebildet haben. Und genau dieser persönliche Kontakt ist die Basis für die Integration.

Wo sehen Sie Probleme bei der Integration? Wo besteht Handlungsbedarf?

Schön wäre es, wenn in Schenefeld zukünftig auch die Geflüchteten mit eigenen Wohnungen verstärkt im Blick von Politik und Verwaltung wären. Denn auch diese Menschen benötigen auf ihrem Weg in die deutsche Gesellschaft noch über eine längere Zeit besondere Unterstützung, die ehrenamtliche Helfer allein nicht in der Lage sind zu leisten. Weiterhin stellt das Gefühl der Isolation, von dem mir Bewohner des Osterbrookswegs immer wieder berichten, für viele von ihnen ein großes Problem dar.



An welchen Stellen wird in Schenefeld noch Hilfe benötigt?

Viele Geflüchtete benötigen derzeit nach Abschluss ihrer Sprachkurse Hilfe bei der Suche nach Ausbildungsplätzen. Es werden noch dringend Schenefelder gesucht, die sich vorstellen können, ein zeitlich befristetes Ehrenamt in diesem Bereich zu übernehmen.



Mit welchen Sorgen und Nöten wenden sich die Menschen an Sie?

Die Menschen wenden sich nicht nur bei asylrechtlichen Fragestellungen an mich, sondern auch bezüglich vieler anderer Probleme – beispielsweise weil sie von ihrer Familie getrennt leben und sich einsam fühlen.



Gibt es Fälle bei Gericht, die Sie berührt haben?

Besonders denke ich an den Fall eines jungen Paares aus Eritrea: Der Mann sollte im Rahmen des Dublin-Verfahrens nach Italien abgeschoben werden, seine nach religiösem Recht verheiratete Frau war mit Zwillingen schwanger. Letzten Endes konnte ein Kirchenasyl für den jungen Mann gefunden werden – ansonsten wäre die Familie auseinandergerissen worden. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man diese Familie mit ihren zwei Jungs bei uns zusammen sieht – als alleinerziehende Mutter hätte die Frau es sehr schwer gehabt.



Sehen Sie die Integration auf einem gutem Weg?

Die ersten Schritte sind gemacht, wie der Spracherwerb. Integration heißt aber noch viel mehr – es heißt letzten Endes dass sich Geflüchtete mit einem Bleiberecht auch irgendwann als Bürger des Aufnahmelandes fühlen und verstehen. Hierfür bedarf es eines Integrationskonzeptes.



Haben Sie zu einigen Neuankömmlingen den Kontakt behalten?

Ich habe zu einem großen Teil der geflüchteten Menschen einen persönlichen Kontakt, davon bei vielen einen sehr engen mit einem regelmäßigen Austausch. Gegenseitig nehmen wir Anteil am Leben des anderen.



Was kann jeder Einzelne tun, um Parallelgesellschaften zu verhindern?

Das A und O ist die persönliche Begegnung und das direkte Gespräch auf Augenhöhe – nur so können wir aufeinander zugehen. Dabei ist es zum einen wichtig, dass wir verstehen, aus welcher Situation und Kultur die Geflüchteten zu uns gekommen sind. Zum anderen ist es unabdingbar, dass die bei uns bleibenden Menschen unsere Kultur und Werteordnung kennenlernen und akzeptieren. Letzteres ist allein mit der Absolvierung eines Orientierungskurses nicht getan. Miteinander anstatt übereinander zu reden ist daher meiner Ansicht nach der Schlüssel für eine gelungene Integration.

Silke Hoffmann ist erreichbar unter Telefon (040) 84 05 38 07 und 0176 62 50 99 29.