Ideen gegen den Personalnotstand

Der Markt ist leergefegt: Der Fachkräftemangel in Kindertagsstätten ist auch in Schenefeld deutlich spürbar. Kürzlich mussten deshalb sogar Hortgruppen geschlossen werden. Die Schenefelder SPD schlägt nun eine trägerübergreifende Pool-Lösung vor, um den Mangel auszugleichen. Sie beruft sich auf eine Studie des Deutschen Instituts für Sozialwirtschaft, bei der 94 Kindertagesstätten im Kreis Pinneberg befragt wurden.

Aus Sicht der SPD ist dies „eine Win-Win-Situation für die Kitas und die Kinder als auch für die Kommune“, da so die Gefahr von Schließungen mangels Personal gebannt sei. Die Kitas hätten situationsabhängig in kürzester Zeit eine vertretende Fachkraft im Haus und hätten keine Personalnebenkosten. „Auch die Mitarbeiter des Pools profitieren davon, dass sie selbstständig sind und flexibel einsetzbar“, schreibt SPD-Sprecher Hans-Jacob Gossler. Eine genauere Konzeption sei in Arbeit. Eine über-kommunale Abstimmung werde angestrebt, um im ganzen Kreis helfen zu können. Hierzu seien aber noch die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen zu prüfen.

Der Kreis-Fraktionsvorsitzende der SPD, Hans-Helmut Birke, sieht den Vorstoß kritisch. Er sagt dazu: „Ich habe Zweifel, ob das klappt.“ Ähnlich beurteilt Dirk Battermann, Vorsitzender der Kreiselternvertretung, die Idee. Er hält nicht viel von den Plänen der SPD. „Wir sehen diese Idee eher negativ“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die ist nicht so der Hit, um es freundlich auszudrücken“, führte er aus. Die persönliche Bindung zwischen Kindern und Erziehern sei wichtig bei der Betreuung in Kindertagesstätten. Bei einem häufigen Wechsel des Personals sei dies nicht gegeben. „Wenn da immer jemand reinspringt, um zu betreuen, kommt das bei den Kindern nicht an“, so Battermann. „Das stiftet Verwirrung.“ Zudem seien die Begebenheiten in jeder Kita anders. Wenn sich das Personal erst mal über die neuen Umstände beim Stammpersonal informieren müsste, würde dies Zeit in Anspruch nehmen, die für die Betreuung der Kinder fehlt.

Battermann sieht eine Ursache des Personalmangels auch in der Berechnung der Krankheitstage durch den Kreis Pinneberg. Demnach würden nur fünf Tag pro Jahr als Krankheitstage bei einer Erzieherin angenommen.„Das ist viel zu wenig“, sagt Battermann. „Wir sind mit der Politik im Gespräch, um das zu ändern. Das geht einfach an der Wirklichkeit vorbei“, urteilt Battermann.

Auf Nachfrage bestätigte Kreissprecher Oliver Carstens, dass der Kreis Pinneberg in der Tat bei seiner Bedarfsplanung mit fünf Krankheitstagen pro Kopf rechnet. „Aber dies befindet sich zurzeit auf dem Prüfstand“, so Carstens weiter. Er weist darauf hin, dass für die angespannte Personalsituation nicht nur die bisherige Kalkulation verantwortlich gemacht werden könne, sondern es sich lohne die Situation fachlich etwas differenzierter zu betrachten.

von Tanja Plock

erstellt am 25.Aug.2017 | 16:43 Uhr