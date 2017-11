Heuschrecke oder große Chance?

von Tanja Plock

erstellt am 11.Nov.2017 | 16:15 Uhr

Es war die Nachricht der Woche: Die Isaria Wohnbau AG aus München hat das Grundstück Achter de Weiden 24 in Schenefeld gekauft und will dort Wohnraum schaffen. Ulrike Wessel, Leiterin der Hamburger Niederlassung, stellte das Projekt gemeinsam mit Stadtplaner Torsten Wild am Donnerstagabend den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt vor.

Geplant sind demnach zwischen 100 und 150 Wohneinheiten. Aktuell ist dort Gewerbe angesiedelt, allerdings liegt der Leerstand bei 50 Prozent. Wild hob die gute Lage für eine mögliche Wohnbebauung hervor. Das „Stadtzentrum“, Schulen und Kitas wären fußläufig erreichbar. Die derzeitigen gewerblichen Nutzer sollen in das Konzept integriert, die Wohneinheiten alle barrierefrei und mit Fahrstuhl ausgestattet werden. Sowohl Wohnungen in unterschiedlichen Größen als auch Reihenhäuser sind geplant. Dazu kommen Tiefgaragenstellplätze. Der Lärm von der angrenzenden Landesstraße-Schenefeld-Elmshorn (LSE) soll mit einem Grünwall reduziert werden.

Damit diese Pläne Wirklichkeit werden können, müsste die Stadt aber aktiv werden, denn derzeit gibt es für das Areal keinen Bebauungsplan. Im Flächennutzungsplan ist dort kein Wohnen vorgesehen. Auch das müsste also geändert werden. Der Politik war vor allem ein Dorn im Auge, dass es sich bei der Fläche um eine Gewerbefläche handelt. „Wir haben ein Problem in Schenefeld. Es gibt keine Ersatzflächen für Gewerbe an einem anderen Standort“, sagte Ausschussvorsitzender Mathias Schmitz (Grüne). Zudem müsste ein Zugang zur LSE geschaffen werden, damit der zusätzliche Verkehr nicht Dorf oder Siedlung weiter verstopft. Seit Jahrzehnten bemühe sich die Stadt an der Stelle auf der LSE Tempo 50 zu erreichen – allerdings ohne Erfolg bei der Behörde.

Holm Becker (CDU) stimmte Schmitz zu. In Richtung Investor sagte er: „Sie haben gekauft in einer Stadt, die nicht mehr erweiterbar ist. Wir müssen Investoren abwehren, um die Grünflächen im Landschaftsschutzgebiet zu erhalten.“ Roland Vierke (SPD) mahnte die fehlenden Gewerbsteuereinnahmen und Arbeitsplätze an.

Besonders kritisch äußerte sich Herbert van Gerpen (Grüne). Angesichts der Tatsache, dass Hauptanteilseigner der Isaria die amerikanische Investmentgesellschaft Lone Star ist, sagte er: „Herr Müntefehring hat so etwas mal Heuschrecke genannt.“

Wild versuchte zu beschwichtigen: „Wir wollen Ihnen nichts überstülpen, sondern etwas mit Ihnen zusammen entwickeln.“ Wessel erläuterte, das Unternehmen habe sich strukturell neu aufstellen müssen und sei auf der Suche nach einem finanzstarken Partner gewesen. Dadurch sei die Zusammenarbeit mit Lone Star entstanden. Die Isaria entwickle seit mehr als 20 Jahren Quartiere und Wohngebiete. „Wir wollen die Fläche aufwerten“, so Wessel.

Die Politik will das Thema in den Fraktionen diskutieren, zeigte sich aber eher interessiert an Gewerbeflächen an dieser Stelle.