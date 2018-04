Auslauf der Konzessionsverträge 2022 : Hat Schenefeld bald eigene Stadtwerke?

Machbarkeitsstudie mit Fragenkatalog der Fraktionen durch Verwaltung in Auftrag gegeben.

von Geeske Johanna Lütjens

05. April 2018, 13:00 Uhr

Schenfeld | Was passiert mit dem Netzbetrieb von Schenefeld? In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wasser, Abwasser und Energie kam es zu Meinungsverschiedenheiten. Grund hierfür: Die Frage nach der Gründung von Stadtwerken. Ursprünglich sollte nur besprochen werden, ob die Machbarkeitsstudie mit dem Fragenkatalog der Schenefelder Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und OfS so in Auftrag gegeben werden soll, wie Dirk Rosenzweig von der Verwaltung sie formuliert hat. Doch einige Punkte sorgten noch für Zündstoff. Hintergrund ist, dass zum 1. Januar 2022 die Konzessionsverträge für Strom und Gas der Stadt Schenefeld auslaufen. Die Stadt selbst zieht in Erwägung, die Netze zu erwerben und den Betrieb durch eigene Stadtwerke zu übernehmen.

Machbarkeitsstudie

„In der Sitzung vom 30. Januar wurde beschlossen, dass die Verwaltung ein Leistungsverzeichnis aus den Vorschlägen der Politik für die Machbarkeitsstudie erstellt und dem Ausschuss zur Kenntnis gibt“, lautete der Sachverhalt gemäß der Vorlage. Rosenzweig erläuterte die Rahmenbedingungen gleich zu Beginn: „Dieser Fragenkatalog ist ausschließlich auf den Netzbetrieb beschränkt und zusammengefasst. Beschlüsse sollen über diese Vorlage nicht gefasst werden, es geht um eine Kenntnisnahme der Fraktionen. Anmerkungen können aber gern gemacht werden.“

Diese Möglichkeit nutzten die Anwesenden. Bernd Peschka (SPD) merkte an, dass die Ausschreibung freier formuliert werden sollte. Anstatt „öffentlich private Partnerschaft“ solle nur „Partner“ geschrieben werden. „Es war doch angedacht, eventuell mit benachbarten Stadtwerken zu arbeiten. Dann sollten wir uns nicht schon in der Formulierung so festlegen“, begründete Peschka. Da noch keine Stadtwerke bestehen, sei eine Kooperation zwingend erforderlich. Dieser Vorschlag wurde von allen Seiten angenommen.

Lawine von Widersprüchen

Eine Anmerkung, die keine Zustimmung fand, war die vom Ausschussvorsitzenden Jochen Ziehmann (Grüne). Ihm erschien der Fragenkatalog und die Ausschreibung insgesamt zu einseitig. „Ich sehe hier fast nur Fragen, die sich auf Risiken beziehen. Warum konzentrieren wir uns nicht mehr auf die Chancen, die die Gründung von Stadtwerken mit sich bringt? Solch komplexe Fragen, die sich auf einen totalen Netzausfall beziehen, sollten rausgenommen werden“, so Ziehmann. Mit dieser Aussage löste er eine Lawine von Widersprüchen aus. Besonders die CDU stellte sich quer. Der Fraktionsvorsitzende Holm Becker plädierte schlicht für einen Erhalt dieser Fragen, ebenso wie CDU-Mitglied Hans-Detlef Engel. Letzterer erinnerte an das Zustandekommen der viel diskutierten Vorlage. „An dem Fragenkatalog darf nichts verändert werden. Nicht nur, weil es hier um eine reine Kenntnisnahme durch den Ausschuss geht, sondern auch, weil die CDU nur unter der Bedingung zugestimmt hat, dass jede Fraktion Fragen stellen kann!“, so Engel. Peschka unterstützte diese Meinung: „Diese Fragen zeigen doch unsere Zerrissenheit hinsichtlich des Themas. Die Realisierung von Stadtwerken wäre ein großer Schritt.“ Manfred Pfitzner (FDP) versuchte, Ziehmann die Sorgen zu nehmen. „Dass besonders die Risiken in den Fragen stehen, ist doch gewollt. Sie sollen doch durch die Studie entkräftet werden“, argumentierte er.

Einig waren sich jedoch alle, dass die Chancen ein wenig mehr herausgearbeitet werden sollen. Die Verwaltung kümmert sich nun um das weitere Vorgehen. Am Ende gab es dankende und versöhnliche Worte. „Das war die letzte Sitzung unter meinem Vorsitz und ich bedanke mich für die vergangenen erfolgreichen Jahre. Die meisten Dinge haben wir einstimmig beschlossen, so sollte es in der kommenden Amtsperiode weitergehen“, so die Worte von Ziehmann zum Abschluss der Sitzung.