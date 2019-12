Guter Vorsatz: Klima retten

Schenefelds Energieheld Willy Kanow plädiert zur Umrüstung aller Leuchten auf LED im Haushalt / Geld sparen und Strom sparen

30. Dezember 2019, 18:28 Uhr

Schenefeld | Das Jahr neigt sich dem Ende zu, das besinnliche Weihnachtsfest ist vorüber. Zeit, sich über das kommende Jahr Gedanken zu machen. Und vielleicht auch zurückzublicken. Das Jahr 2019 stand weltweit im Zeichen des Klimaschutzes und auch 2020 wird das Thema auf der Tagesordnung stehen. Schenefelds ausgezeichneter Energieheld Willy Kanow hat viele Ideen für gute Energie-Vorsätze und zeigt auf, wie man ganz leicht Strom sparen kann.

Die Energiewende selbst voranbringen – und ein gutes Beispiel sein: Das ist Kanows Ziel. Aber nicht jeder muss eine eigene Photovoltaikanlage auf das Dach bauen, wie Kanow es selbst vor einigen Jahren vormachte. Der Schenefelder entschied sich vor etwa sechs Jahren dazu, eine solche Anlage selbst zu entwickeln, zu installieren und zu bauen. „Man kann wirklich viel machen“, sagt er. „Der Klimawandel ist unumstritten und wird das Schlüsselthema der kommenden 30 Jahre sein. Die Hauptrolle spielt dabei eine erfolgreiche Energiewende“, sagt er. Alle müssten die Energiewende sehr ernst nehmen und einen eigenen Beitrag leisten. „Als Erstes müssen wir gemeinsam unseren Energieverbrauch drastisch reduzieren“, erklärt Kanow. Wo aber fängt man an? „Ich möchte das an einem kleinen Beispiel erklären, der LED-Leuchte.“ Für den Energiehelden ist es offensichtlich, dass mit einer einmaligen und nachhaltigen Investition von 5 Euro jeder etwas machen kann. Denn man spare in den nächsten 20 Jahren, der Lebensdauer einer LED, 1000 Euro Energiekosten ein und leiste einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz. Er weiß, wovon er spricht.

Seit Jahren ist der Elektroingenieur unermüdlich auf verschiedenen Ebenen für den Klimaschutz aktiv. Für seine ehrenamtliche Leistung wurde er im Sommer mit einer Auszeichnung geehrt. Die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz GmbH hat ihm den Titel „Energieheld des Jahres“ verliehen. Er weiß: Einsparpotenziale gibt es in vielen Bereichen, aber einen ersten Schritt könne eben mit dem Austausch der Glühbirne erfolgen. „Es wirkt sich ja auch positiv auf das eigene Portemonnaie aus“, sagt Kanow und fügt ein wenig resigniert an: „Einige Leute sind nur über das Geld zu motivieren.“ Ein letzter Vorschlag des Energiehelden: „Nicht warten, bis die Glühbirne durchgebrannt ist. Am besten gestern noch die alten Leuchten gegen LED umtauschen“, sagt er schmunzelnd. LEDs oder Energiesparlampen benötigen aber rund 80 Prozent weniger Strom. Sonst gilt: Licht ausschalten, wenn man den Raum verlässt – auch dadurch lässt sich sparen. Kanows Vorsatz bleibt auch 2020: Energie sparen – und so das Klima schützen.