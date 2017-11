Schulzentrum Schenefeld : Grünen-Chef: „Neubau wäre zu teuer“

von Tanja Plock

erstellt am 23.Nov.2017 | 12:30 Uhr

Schenefeld | Erst kürzlich wurde im Schulausschuss erneut die Frage nach einem Neubau für das Gymnasium in Schenefeld gestellt. Mathias Schmitz, Fraktionsvorsitzender der Grünen, nahm dies zum Anlass, um schriftlich zu erläutern, warum sich die Politik jedoch gegen einen Neubau und für eine Sanierung entschieden hat.

Aus seiner Sicht ist die Antwort klar: „Es würde zu teuer werden, sehr lange bis zur Finanzierung und zum Planungsbeginn dauern und wir könnten sie nur dort bauen, wo jetzt das Schulzentrum steht. Einen anderen Platz, welcher der Stadt gehört, gibt es in Schenefeld nicht.“

Bei einer Nutzfläche von etwa 20.000 Quadratmetern rechnet Schmitz mit mindestens 48 Millionen Euro Kosten. „Diese Summe kann Schenefeld alleine, ohne Landes- und Kreiszuschüsse, einfach nicht finanzieren. Das ist schlicht unmöglich“, schreibt Schmitz.

Es gebe auch keine Zuschüsse, da andere Schulen im Land einen höheren Bedarf hätten. „Die Modernisierung des Schulzentrums wird auch mächtig viel Steuergeld kosten. Aber es wird nur ein Bruchteil der Summe sein, die ein Neubau kosten würde“, so Schmitz.

Das Argument, das Halstenbek sich für einen Neubau entschieden hat, lässt der Grünen-Chef nicht gelten. „Halstenbek befand sich in einer ganz anderen Situation, als sie entschieden, das Wolfgang-Borchert-Gymnasium (WoBo) durch einen Neubau zu ersetzen: Das WoBo war hochgradig schadstoffbelastet. Die Belastung war so hoch, dass sich eine Sanierung des Altgebäudes als unwirtschaftlich im Vergleich zu einem Neubau darstellte.“

Auch in Schenefeld gebe es zwar Asbestfasern in geringem Umfang in alten Kleberresten unter den Nadelfilz-Teppichböden. Dies sei jedoch „eine Kleinigkeit“ verglichen mit der Problematik in der Nachbarkommune. „Halstenbek hatte rational keine andere Option als neu bauen.“ Zudem gab es neben der alten Schule eine freie Fläche, die für einen Neubau ausreichend war. In Schenefeld gebe es schlicht kein Areal, das in Frage käme.

Ein Neubau am gleichen Standort hätte jahrelange Belastungen für den Schulbetrieb zur Folge. „Das ist einfach nicht realistisch machbar, selbst wenn man das Geld im Lotto gewinnen würde“, schreibt Schmitz.

Es würden auch im Rahmen der Modernisierung mit hoher Wahrscheinlichkeit einzelne Gebäude durch neue ersetzt und erweitert. Auch das werde zu erheblichen Belastungen für alle Nutzer des Schulzentrums führen. „Aber wir sind überzeugt, dass es auch von allen getragen wird, da man Schritt für Schritt etwas Neues aus dem Alten erwachsen sieht. Wir haben ja schon begonnen: 18 Klassenräume sind schon fertig und müssen keinen Vergleich mit ganz neuen Schulen scheuen. So soll es weitergehen“, führt der Fraktionsvorsitzende aus.

Weitere Diskussionen führten nirgendwo hin und frustrieren eher diejenigen, die sich mit aller Kraft für die Erneuerung des Schulzentrums einsetzen. „Wir Grünen setzen uns mit aller Kraft für ein modernes und zukunftsfähiges Schulzentrum ein, mit künftig wieder zwei nach allen Seiten hin attraktiven Schulen“, schließt Schmitz ab.