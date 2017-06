Serienstart : Grüne Lunge Klövensteen: Natur erleben auf 560 Hektar

vergrößern 1 von 2 Foto: Tanja Plock 1 von 2

Schenefeld | Ruhe finden, dem stressigen Alltag entfliehen: Wo geht das besser als in der Natur? Der Klövensteen ist eines der beliebtesten Naherholungsgebiet in der Region. In unserer Zeitung widmen wir dem Waldgebiet ein Thema der Woche. Die Grüne Lunge bietet Wanderern, Radfahrern, Joggern, Tierfreunden, Familien und Ruhesuchenden perfekte Bedingungen.

Auf 580 Hektar Fläche (mehr als weit fünf Millionen Quadratmeter) erstreckt sich das Areal, zugänglich von den Hamburger Stadtteilen Rissen und Sülldorf , den Städten Pinneberg und Wedel sowie den Gemeinden Appen und Holm. Für die Schenefelder liegt das Naherholungsgebiet ebenfalls vor der Tür.

Das Gebiet ist sehr vielfältig: Der ursprünglich sehr hohe Nadelholzanteil wird langsam zurückgedrängt, was an den großen Eichenkulturflächen mit vielen Mischbaumarten deutlich wird, die nach den Stürmen der vergangenen Jahre entstanden sind. Mittendrin liegt das Naturschutzgebiet Schnaakenmoor. Am Sandmoorweg gibt es ein Wildgehege, wo viele Tierarten beobachtet werden können. Dort leben nicht nur große Tiere wie Rot-, und Schwarzwild, sondern auch Wasservögel, Frettchen und Uhus.

Die vielen Wege durch den Wald und entlang der Wiesen können von Radfahrern und Fußgängern gleichermaßen genutzt werden. Auch Inlineskater sind gern im Klövensteen unterwegs. Ein Teil der Wege ist geteert. Die Anfahrt mit dem Auto ist aus mehreren Richtungen möglich. Parkgelegenheiten gibt es zum Beispiel am Bahnhof Rissen. Zudem sind Waldparkplätze am Klövensteenweg vorhanden.

Folgende Route, die etwa zweieinhalb Stunden zu Fuß und eine Stunde mit dem Rad dauert und die in der Grafik oben erklärt wird, bietet einen ersten Eindruck von der grünen Lunge Hamburgs: Vom Bahnhof Rissen passieren Sie Schöns Park, biegen rechts in den Sandmoorweg und dann in den Wald in Rüdigerau ab. Dann geht es links in den Feldweg 84 bis zum Wildgehege (1). Im Kreis über Feldweg 85 fahren Sie zurück zum Feldweg 84, dann an der Kreuzung Klövensteenweg links ins Schnaakenmoor (2). Sie durchqueren das Moor auf dem Feldweg 88. Rechts- links geht’s dann in den Feldweg 92 , den Sie an der nördlichsten Stelle unseres Ausfluges in Richtung Südosten verlassen (3). Jetzt fahren oder laufen Sie auf dem Feldweg 91 durch die Rissener Feldmark. Sie wählen immer den nach Süden (mittags: zur Sonne) führenden Weg, bis wir nördlich vom Rissener THC auf den Feldweg 77 treffen (4). Er führt Sie über den Marschweg zurück zum Ausgangspunkt. Folgende Tipps sollten Radfahrer und Wanderer beachten:

Im Sommer beißen die Schnaaken im Schnaakenmoor wirklich furchtbar. Also entsprechend vorsorgen.

Wer Lust auf eine längere Tour hat, kann kurz nach Punkt 3 vor dem Überqueren des „Laufgrabens” links in den Feldweg 90 abbiegen und dann im großen Bogen über Feldweg 65, Ellernholt und Sülldorfer Kirchenweg zur S-Bahn Sülldorf fahren. Man kann auch über den Marschweg zurück nach Rissen fahren. (Mehrzeit: eine Stunde und 15 Minuten.)

Der Zugang zum Klövensteen ist auch über den Kreis Pinneberg möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite Regionalparks Wedeler Au und im Wanderführer des Kreises Pinneberg.

von Tanja Plock

erstellt am 27.Jun.2017 | 06:00 Uhr