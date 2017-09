Initiative in Schenefeld : Gemeinsam gegen den Kita-Notstand

vergrößern 1 von 1 Foto: Tanja Plock 1 von 1

von Tanja Plock

erstellt am 20.Sep.2017 | 14:30 Uhr

Schenefeld | Der bundesweite Erzieher-Mangel betrifft auch die Stadt Schenefeld. Doch statt zu jammern, hat die Stadt Schenefeld nun zusammen mit den Trägern eine eigene Initiative gegründet, die Lust machen soll auf das Arbeiten mit Kindern in der Düpenaustadt. Daraus entstanden ist eine Mappe mit Profilen der Kindertagesstätten. Damit will Axel Hedergott, Chef für Schulen, Soziales, Sicherheit und Ordnung im Rathaus, in den Erzieherschulen Klinken putzen, um für den Standort zu werben. Zudem sollen die Informationen auf der Internetseite der Stadt zugänglich gemacht werden.

Während der Projektvorstellung im Rathaus wurde die Vielfalt deutlich, die Eltern für ihre Kinder in Schenefeld vorfinden. Es gibt den christlichen Schwerpunkt (Paulskirche und Stephanskirche), den Fokus auf Bewegung (Fruchtkorb), besonderer Fördermöglichkeiten im sprachlichen Bereich (Awo), das Waldorf-Konzept (Kita Biene Sonnenstrahl) und den halboffenen Ansatz, bei dem die Kinder selbst aussuchen können, welchen Funktionsraum sie nutzen (Rasselbande). In einigen Kitas gibt es am Nachmittag Hortgruppen, so dass die Mädschen und Jungen von der krippe bis in die Schulzeit begleitet werden.

Auf diese Träger- und Konzeptvielfalt , die es in vielen Orten im Kreis nicht gebe, wollen die Träger hinweisen. „Es gibt hier alles, außer einer Waldkita“, berichtete Bürgermeisterin Christiane Küchenhof. „Wir sind richtig gut aufgestellt“, sagte sie. Ihr liegt die „Charme- und Werbeoffensive“ ebenso am Herzen wie den pädagogischen Fachkräften.

Unbesetzte Stellen

Richtig gut aufgestellt fühlen sich einige der Kitas personalmäßig aber nicht mehr. Am härtesten getroffen hat es die Kita der Paulskirche. 3,5 Stellen hätte die Einrichtung zu vergeben. Da dies über Monate nicht gelang, mussten dort Hortgruppen schließen. „Wir strecken uns. Die Mitarbeiter sind an ihren Grenzen“, sagt Sabine Jacobsen. Trotz intensiver Versuche, gebe es keine Bewerbungen. „Das ist hart“, sagt sie. Auch bei der Kita der Stephanskirche wird gesucht. Laut Julia Thiel wird dort der Personalmangel seit März mit Vertretungslösungen und Zeitarbeitsfirmen überbrückt. In der Kita Biene Sonnenstrahl wird eine Betreuungskraft gesucht. Bei der Rasselbande sind zwar derzeit alle Stellen besetzt. Allerdings mit viel Glück. Laut André Grohde sei es sehr schwer gewesen. Bei der letzten Ausschreibung habe es nur zwei Bewerber gegeben. Zum Glück sei eine davon gut geeignet gewesen und habe die Stelle bekommen.

Doch woher rührt der Mangel? Ein Problem sei die geringe Bezahlung, die Befristungen und, dass teilweise keine vollen Stellen angeboten werden können – da sind sich die Kita-Experten einig. Zudem würden viel Erzieher gleich aus dem Praktikum abgeworben – bevor sie ihre Ausbildung beendet haben und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Dazu kommen geringe Aufstiegschancen. Zudem sei der Zugang zu dem Beruf im Zuge der Krippenausbauphase auf das Abitur angehoben worden (oder vorher wurde eine Berufsausbildung absolviert). Dadurch seien viele potenzielle Fachkräfte weggebrochen, berichten die Erzieherinnen. Zudem muss die Ausbildung an der Fachschule selbst finanziert werden.

Der Vorteil für Schenefeld ist für die Kita-Vertreter klar: Im Gegensatz zu Hamburg sei das Arbeitsumfeld weniger anonym. Zudem sei das Miteinander unter den Kitas sehr gut.