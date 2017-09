Gefühle und Gegensätze

vergrößern 1 von 4 Foto: Heiderhoff (3) 1 von 4





13.Sep.2017

Sie malen mit Hingabe und bilden sich bei professionellen Künstlern weiter: Vielversprechende Nachwuchstalente zeichnen und malen in der Düpenaustadt. Die beiden Schenefelderinnen Stephanie Rubbert und Isabel Günter erhielten beispielsweise im Zuge der Ausstellung „Frühwerk“ die Gelegenheit, ihre ausdrucksstarken Bilder in der Drostei in Pinneberg zu präsentieren.

Eine Jury unter dem Vorsitz von dem Vorstandsmitglied der Berufsvertretung der professionellen Künstlerinnen und Künstler, Karl-Heinz Boyke, hatte die Werke der beiden Frauen empfohlen und deren besondere künstlerische Qualität hervorgehoben. Auch wenn den Nachwuchskünstlerinnen ihre kreative Tätigkeit viel bedeutet, möchten sie sich auf einen späteren künstlerischen Werdegang noch nicht festlegen.

Rubbert zeigt in ihrem Werk die Gegensätze von Stadt zur Natur auf, zwischen Weite und Enge sowie zwischen offen und geschlossen. „Manchmal will ich einfach nur vor dem Alltag flüchten und durch die nächste Tür in die Stille und Ruhe springen“, erläuterte Rubbert, die auch im Kunsthaus aktiv ist, ihre drei präsentierten Werke „Öffnungen“, „Kontraste“ und „Schräglage“ im Zuge der Ausstellung.

Günter präsentierte ebenfalls drei Bilder unter den Titeln „Schäfer“, Piräna“ und „Winterwald“. Die Schülerin des Gymnasiums Schenefeld versucht mittels ihrer realistischen Malweise Emotionen darzustellen, diese aber auch beim Betrachter zu erwecken. „Mein Bild Winterwald ist eine abstrakte Darstellung eines friedlichen und wunderschönen Waldes“, sagt sie. Es sollten beim Betrachter „keine Sorgen und negativen Gedanken entstehen“, sondern ihm im Gegenteil verdeutlichen, welche schönen Orte es gibt, in denen „der Frieden im Vordergrund steht“.

Stefanie Rubbert hat schon immer gern gemalt und gezeichnet. Sie ist seit 2012 kreativ im Kunsthaus Schenefeld. „Das Malen dort macht mir viel Spaß“, sagt Rubbert. Sie könne ihr Wissen über diverse Grundtechniken vertiefen. „Wir entwickeln tolle Projekte für Ausstellungen.“ Die Malerei hilft ihr, sich auszudrücken. Farben und Formen treten bei ihren Werken verstärkt hervor. „Ich entdecke mehr Details und Strukturen, bekomme einen ganz anderen Eindruck von der Umgebung“, erläutert sie. Wolken seien dann beispielsweise nicht einfach Wolken, sondern Kugeln und Zylinder, die in einer Komposition aus Licht und Schatten die Farben des Himmels und der Sonne widerspiegeln.

Isabel Günter fing im Alter von sechs Jahren an zu malen. „Als meine Eltern meinen Gefallen am Malen erkannt haben, meldeten sie mich an einer Malschule an“, berichtet Günter. Sie habe deshalb angefangen, ihr Hobby „ernster zu nehmen“.

Günter bezeichnet das Malen als eine Leidenschaft. „Das Malen eines Bildes ist ein Prozess, den ich genieße, zu durchgehen“, beschreibt Günter. Sie stecke ihre gesamte Kraft in ein Bild, um es so gut wie möglich zu gestalten. „Es gefällt mir, mit meinen eigenen Händen etwas zu schaffen und vielleicht eigene Gefühle in dem Bild zu spiegeln“, erklärt sie.

Rubbert wie Günter haben noch kein konkretes berufliches Ziel vor Augen. „Wenn ich nächstes Jahr mit dem Abitur fertig bin, möchte ich auf jeden Fall erst einmal reisen“, verrät Rubbert. Sie habe vor, ein Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr im Ausland zu absolvieren. „Und danach . . . mal sehen, was kommt“, ist sie sich noch unschlüssig.

Günter plant, vorerst ihr Abitur über die Bühne zu bringen und später zu studieren. „Ob der Studiengang in eine künstlerische Richtung geht, habe ich mir noch nicht überlegt“, sagt die Künstlerin. Doch das Wichtigste sei für sie, dass dieser ihren Interessen entspreche und sie Gefallen daran finde. „Ein künftiger Beruf ohne Spaß wäre nichts für mich“, prognostiziert sie.

