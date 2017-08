Mieterhöhung für Flüchtlinge : Flüchtlingshelfer kritisiert übermäßige finanzielle Belastung

vergrößern 1 von 1 Foto: Sophia Conrad 1 von 1

Schenefeld | Während Familien unterstützt werden, müssen alleinstehende Flüchtlinge draufzahlen. Die Rede ist von der Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung der Flüchtlingsunterkünfte, die die Stadt Schenefeld vorgenommen hat. Alleinstehende müssen demnach 456 Euro Miete pro Monat statt 240 Euro für ein neun Quadratmeter großes Zimmer in der Unterkunft am Osterbrooksweg zahlen. Das entspricht dem Höchstsatz laut Sozialgesetzbuch (SGB).

Die Stadt Schenefeld begünstigt in der neuen Gebührensatzung Flüchtlingsfamilien. Diese zahlen in der Unterkunft der alten Post nun nicht mehr eine Pro-Kopf-Miete wie der Schützling von Winfried Haberland, sondern eine Pauschale. Ohne Pauschale würden nach der neuen Satzung 3192 Euro für eine siebenköpfige Familie pro Monat anfallen. Dies könne sich kein Flüchtlings-Elternpaar leisten, so die Argumentation der Stadt. Die Pauschalmiete für eine eine siebenköpfige Familie beträgt 1600 Euro.

„Das ist eine bodenlose Unverschämtheit“, schimpft der Schenefelder Winfried Haberland, ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer. Einer seiner Schützlinge trifft dieser Kostensprung besonders. Er teilt sich mit einem Kameraden ein 18 Quadratmeter großes Zimmer. Auf den Wunsch Haberlands hin wird der Name des Flüchtlings nicht genannt. Er fürchtet Konflikte und Anfeindungen.

Der 26-jährige Syrer habe in seiner Heimat als Maler gearbeitet und seit Februar diesen Jahres einen befristeten Job als Malergehilfe in Hamburg angenommen, bei dem er 1000 Euro netto verdient. Haberland stellt heraus, dass dies nur durch Eigeninitiative möglich war. Seither steht der Geflüchtete Tag für Tag zwischen vier und fünf Uhr auf, um seine Arbeitsstelle zu erreichen.

Konkret heißt das für den 26-jährigen, dass ihm nach Abzügen der laufenden Fixkosten ungefähr 350 Euro für Kleidung und Essen übrig bleiben. „Hier wird Motivation direkt bestraft“, sagt Haberland. Es sei schlichtweg ungerecht, dass diesem Flüchtling weder von der Verwaltung, noch vom Amt geholfen wird. „Eine Lösung des Problems sollte auch im Interesse der Politik sein“, betont Haberland.

Christiane Küchenhof, Bürgermeisterin der Stadt Schenefeld, hingegen erklärt die Politik für nicht zuständig. „Wir haben keine Möglichkeit, arbeitende Flüchtlinge zu subventionieren – schließlich bekommen arbeitende Obdachlose ebenfalls keine Zuschüsse vom Amt“, erklärt Küchenhof. Sie räumt ein, dass das Preis-Leistungsverhältnis nicht stimme und die Situation wirklich „sehr unglücklich“ sei. Allerdings sei auch „nicht vorgesehen, dass Flüchtlinge, die einen Job haben, in der Unterkunft am Osterbrooksweg wohnen“. Dem setzt Haberland entgegen, dass der Wohnungsmarkt zum einen sehr überladen sei und der Syrer durch seine Arbeit zeitlich nicht in der Lage ist, sich auf Wohnungssuche zu begeben. Haberland steht ihm dabei unterstützend zur Seite. „Er hat durch die Mieterhöhung auch nicht das nötige Kleingeld, um Rücklagen für eine Kaution oder die Anschaffung von Möbeln zu bilden.“ Küchenhof lobt das Engagement Haberlands und möchte den Syrer motivieren, dranzubleiben. „Die Erfahrung zeigt, dass sich Hartnäckigkeit und Eigeninitiative, die der junge Mann zeigt, früher oder später belohnt werden.“

Bleibt die Frage, warum die Stadt den Miethöchstsatz laut SGB vollkommen ausreizt. Küchenhof verweist auf die hohen Kosten, die mit dem Betreiben der Unterkunft verbunden sind. Außerdem werden mit dem neuen System die Familien, in denen ein Erziehungsberechtigter arbeitet, begünstigt „Die Unterkunft ist auch weiterhin nicht auskömmlich für die Stadt.“ Außerdem seien in der Miete am Osterbrooksweg die Nebenkosten enthalten. Mitarbeiterkosten und Sicherheitsdienst seien inklusive. So müsse die Stadt auch nach der Mieterhöhung um 90 Prozent noch immer dazuzahlen. Küchenhof betont, dass die Erhöhung nicht im Zusammenhang mit den niedrigen Belegungszahlen stehe.

Haberland ist trotzdem frustriert. „Es ist mit völlig egal, warum die Stadt die Kosten so drastisch erhöht. Es wurde nicht an die Konsequenzen gedacht. Das ist es, was mich so ärgert.“ Seiner Meinung nach habe die Stadt es verpasst, die Motivation zur Arbeitssuche für Flüchtlinge hochzuhalten, weil damit finanzielle Schwierigkeiten statt Entlastung einhergehen.

von Sophia Conrad

erstellt am 15.Aug.2017 | 16:00 Uhr