Flucht in die virtuelle Welt

Torben Richter und Andreas Suscyk von der Awo geben im Interview Tipps zum Umgang mit Computerspielen bei Kindern

von shz.de

21. Juli 2018, 16:00 Uhr

Die World Health Organisation (WHO) hat Alkoholismus im Jahr 1968 als Erkrankung anerkannt. Die WHO plant nun in der neuen Ausgabe der ICD (International Classification of Diseases) Internetspielsucht als Krankheit anzuerkennen. Jugendliche sind besonders betroffen. Auch in Schenefeld tritt diese Problematik auf. Torben Richter und Andreas Susczyk sind in den Bereichen der Suchtberatung und Suchtprävention sowie schulischen Gewaltprävention mit Problemen im Bereich des Medienkomsums konfrontiert. Die Eltern suchen häufig zunächst die Beratungsstellen der Awo auf. Sie berichten über Probleme und Konflikte in der Familie, die durch das exzessive Computerspielen hervorgerufen werden. Die beiden Leiter der Beratungseinrichtung Schenefeld schildern die Problematik in unserer Zeitung.



Frage: Welche Bedeutung nimmt das Computerspiel heute in der Welt der Kinder und Jugendlichen ein?

Andreas Susczyk: Für die Kinder ist das Spiel ein Bestandteil ihres Alltagslebens. Immer wieder sind Onlinespiele, wie Browser Games und Apps, Thema.

Torben Richter: Für die meisten Kinder und Jugendlichen ist das Spiel zunächst eine schöne Freizeitbeschäftigung. Bei manchen nimmt es eine Bedeutung ein, die problematisch ist, weil andere wichtige Lebensbereiche vernachlässigt werden. Zum Beispiel bleiben soziale Kontakte, Bewegung und eine gesunde Ernährung auf der Strecke.



Ab wann wird von einer Sucht gesprochen und woran ist sie erkennbar?

Richter: Wenn die Kinder die Kontrolle verlieren. Wenn sie weiter konsumieren trotz eindeutig negativer Folgen wie einem starken Leistungsabfall in der Schule und Konflikten in der Familie. Auch eine Abwendung von realen sozialen Kontakten, von Freunden und anderen Freizeitaktivitäten kann ein Anzeichen für eine Suchtentwicklung sein.

Wie viele Betroffene gibt es und wer ist betroffen?

Richter: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) geht von 270 000 betroffenen Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren in Deutschland aus. Das sind 5,8 Prozent dieser Altersgruppe. Im Alter von 18 bis 25 sind 2,8 Prozent betroffen. Es wird von einer Entwicklungsstörung gesprochen, da das exzessive Computerspielen besonders stark in der Pubertät und Adoleszenz auftritt. Übrigens sind im Bereich der Computerspiele 75 Prozent der Betroffenen männlich.



Was genau macht den Reiz für die Kinder am Computerspiel aus, dass eine Sucht entstehen kann?

Susczyk: Die Kinder können sich mit dem Spiel von der Alltagswelt ablenken, fühlen sich frei und ungebunden. Anders als andere Beschäftigungen ist das Spiel leicht verfügbar, bietet eine große Vielfalt und die Möglichkeit anders als beim Fernsehen, aktiv Einfluss auf das Geschehen zu nehmen. Dabei werden sie in eine gute Stimmung versetzt, weder über- noch unterfordert und geraten in einen Spielfluss, der sie an das Spiel bindet. Die Zeit scheint dann nur so zu verfliegen.

Richter: Kinder können ihre Belohnungswünsche auf direkte Art erfahren. Darin liegt die Gefahr. Sie besteht darin, dass vor allem durch Misserfolge in der Realität ein Rückzug in die virtuelle Welt erfolgt.



Wie genau sieht die Problemsituation aus? Gibt es unterschiedliche Formen von Medienproblemen, wenn ja, welche sind es?

Richter: Besonders gefährlich sind Spiele, die live weiter gehen (inklusive Online-Rollenspiele). Echtzeitspiele, bei denen etwas gepflegt werden muss oder eine soziale Verpflichtung besteht, üben einen ganz besonderen Druck aus.

Susczyk: Die Kinder haben den ganzen Tag die Möglichkeit, online zu gehen, und können via Smartphone oder bei Freunden auf Spiele zurückgreifen. Eine gemeinsame kritische Reflektion mit den Eltern über das Spiel findet daher selten statt. Vor allem bei nicht altersgerechten Spielen kann das problematisch sein.



Wie viel Computer-Konsum ist erlaubt, ab welchem Zeitraum fängt es an, problematisch zu werden?

Richter: Es gibt Richtwerte für die Nutzungszeit von Medien für Kinder- und Jugendliche. Aus meiner Sicht kommt es allerdings vielmehr darauf an, wie Medien genutzt werden. Wenn diese als eine von vielen Beschäftigungen gemeinsam genutzt werden und nur zu bestimmten Zeiten am Tag, ist das unproblematisch. Es sollte nur einen geordneten und gesunden Rahmen geben.



Wie kann ein positiver Umgang mit Computerspielen erzielt werden?

Susczyk: Eltern können Interesse zeigen an dem, was Kinder machen. Sie sollten sie langsam an das Medium heranführen. Empfehlenswert ist es, sie zu begleiten und einen geschützten Raum zur Verfügung zu stellen. Dieser Raum kann mit der Zeit erweitert werden. Außerdem sollten die Computerspiele nicht als Belohnung oder Bestrafung eingesetzt werden für Verhaltensweisen, die nichts mit dem Spiel zu tun hatten.

Richter: Es empfiehlt sich, Kindern eine alternative Beschäftigung anzubieten. Computerspiele sollten nicht im Sinne einer Babysitter-Funktion eingesetzt werden.



Vermitteln Sie Therapien?

Richter: Wir beraten und begleiten Betroffene, Angehörige und Familien und vermitteln in weiterführende Hilfen.