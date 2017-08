Schenefeld : Ferienprogramm im Juks

vergrößern 1 von 3 Foto: Sarah Heider 1 von 3

Schenefeld | Dass Brettspiele Spaß machen und eine schöne Alternative zum regnerischen Sommer 2017 bilden, hat sich am Dienstagnachmittag beim Spiely-Tag im Juks in Schenefeld gezeigt. Das Schöne an Brettspielen sei, dass man Zeit miteinander verbringe, erläutert Birgit Wehnke, die Vorsitzende des Spiely-Vereins Schenefeld, bei dem regelmäßig Spiele geliehen werden können. Zusammen mit Marianne Daniel und Regina Steinfarth-Klemp bot sie etwa 40 Spiele zum Ausprobieren im Juks an. „Das sind die gängigen, die keine große Erklärung brauchen“, sagte Wehnke. Sie habe sich für diese Auswahl entschieden, damit die Familien direkt losspielen konnten.

Bei Stadt-Land-Spielt öffnen am Wochenende vom 9. und 10. September über einhundert Institutionen und Vereine, die sich mit dem Thema Spiel verbunden fühlen, in ganz Deutschland ihre Türen und lassen Besucher kostenfrei Spiele ausprobieren. Das Non-Profit Projekt wurde 2013 ins Leben gerufen und kann seitdem ein jährliches Wachstum der Standorte und Besucher vermerken.

Die Schenefelderin Silke Schmidt hatte am Morgen in der Zeitung von der Aktion erfahren und war spontan vorbei gekommen, um sich über Spiely zu informieren. „Spielen regt die Fantasie der Kinder an“, befand die Mutter. Ihre vierjährige Tochter Philippa ließ sich von Wehnke sofort für eine Partie „Wiki Sagaland“ begeistern. Unter den Bäumen, die auf dem ganzen Spielbrett verteilt standen, waren Gesichter von dem kleinen Wikinger und seinen Freunden versteckt. Eine Karte gab vor, welches Gesicht zuerst gefunden werden musste. „Ist das der richtige?“, fragte Wehnke. Philippa schaute ganz genau hin und schüttelte entschieden den Kopf. Sie wusste ganz genau, unter welchem Baum sich das Bild befindet und bewegte ihre rote Spielfigur auf das korrekte Feld.

Der fünfjährige Johann kam mit seinen Eltern zum Familientag. Zielstrebig ging er zu dem Tisch, auf dem die Spiele ausgebreitet lagen und suchte sich „Blockade“ aus. Bei diesem Spiel müssen Polizei-Autos auf eckigen Straßenteilen so um die Häuser platziert werden, dass sowohl das Auto des Diebes umstellt, als auch alle Felder des Spielfeldes bedeckt sind. Keine leichte Aufgabe, über der die ganze Familie einige Minuten grübeln musste. Susanne und Frank Glinka besuchen mit ihrem Sohn oft den Spieleverleih. „Das ist super, um Spiele auszuprobieren“, schwärmte Johanns Mutter. So könne man auch feststellen, ob es sich lohne, ein Spiel anzuschaffen. „Wir haben mal ein großes Holzauto ausgeliehen und unsere Kleine hat sich gar nicht dafür interessiert. Da wussten wir, dass wir das nicht kaufen müssen“, so Glinka.