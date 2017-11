Aufführung : Farbenfrohe Tanzshow in Schenefeld

vergrößern 1 von 2 Foto: Margot Rung 1 von 2

von Margot Rung

erstellt am 07.Nov.2017 | 13:00 Uhr

Schenefeld | Tanzende Weihnachtsengel, eine winterliche Polka mit bunten Pudelmützen und am Ende zaubert „Aladdin“ märchenhaftes Feeling – die große Tanzshow „Die Müllers“ riss das Publikum in Schenefeld durch Können, wunderschöne Kostüme und ausgefeilte Choreografien gleichermaßen mit. Monatelang liefen die Vorbereitungen für die Show, die am kommenden Wochenende noch dreimal im Forum, Achter de Weiden, zu sehen sein wird.

Was Beate Schüßler-Preuß und ihre Choreografinnen Michaela Frauenlob, Jennifer Holze, Karolin Illies, Isabella Lebioda sowie Katharina Seven den kleinen und großen Tänzerinnen und Tänzern vermittelt haben, konnte sich sehen lassen. Schon die Kleinsten bewegten sich anmutig als „Schneeflöckchen“, „Kleine Mäuse“, „Küken“ und „Bienchen“. Es gelang ihnen federleicht über die Bühne zu tanzen und sich immer wieder neu zu gruppieren.

Liebevolle Details wie etwa der Käse aus Schwämmen für die Mäuse, die Lollies bei „Halloween“ oder die Meerjungfrauen mit ihren bunten und schillernden Fischschwänzen sorgten für Begeisterung. In einem Tanz zur Musik von „Cats“ präsentierten sich fantasievoll kostümierte Katzen (Omakatze: Julia Ohm) und beeindruckten mit kraftvollen Sprüngen und Drohgebären.

Ein tolles Solo legte Julia Zerneke zur Choreographie „Nur Mut“ hin, viel Spaß machten auch „Hip Hop“, die Live-Musik mit dem Schü-Preu-Orchester „Kroatische Folklore“ und klassisches Ballett wie etwa „Die Moldau“ – ein echter Hingucker mit Kostümen in kontrastierenden Blautönen. Mit dem breiten Spektrum von Ballett, über Jazztanz, Hip Hop und Stepptanz zeigten alle Mitwirkenden eine großartige sportliche Vielfalt auf der Bühne.

Insgesamt 39 Tänze rankten sich rund um die Geschichte der Familie Müller (Opa: Malte Ohlsen, Papa: Luciano Maiwald; Mama: Patricia Wesseling; Jenny: Esther Quidzinski; Tom: Jonas Borkenhagen; Tim: Tim Schabmüller; Engel: Miralinda Köbler; Knecht Ruprecht: Timo Krämer), die mittels ihrer witzigen Dialoge die Tänze anmoderierte und die Show wie einen roten Faden durchzog.

Als noch einmal alle Teilnehmer auf die Bühne kamen, gab es stürmischen Beifall. Es war nur ein wenig schade, dass die rund dreieinhalbstündige Show inklusive Pause zumindest für die Jüngeren im Publikum etwas zu lang geraten war.