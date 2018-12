Zeugenaufruf : Fahndung nach Überfall in Schenefeld

Die Polizei sucht einen Mann, der am 31. Oktober eine Tankstelle an der Altonaer Chaussee ausrauben wollte.

von Tanja Plock

18. Dezember 2018, 13:30 Uhr

Schenefeld | Wie die Polizei erst gestern mitgeteilt hat, ist es bereits am 31. Oktober gegen 3.20 Uhr zu einem Überfall auf eine Tankstelle in der Altonaer Chaussee in Schenefeld gekommen. Der bislang unbekannte Täter zog laut Polizei vor dem Tankstellenmitarbeiter ein Messer, um Wertgegenstände zu erlangen. Es sei zu keiner Übergabe gekommen und der unbekannte Mann flüchtete mit einem zuvor bereits mitgeführten Fahrrad.

Täter zwischen 25 und 40 Jahre alt

Der Mann sei geschätzt zwischen 25 und 40 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln und am Reißverschluss sowie einem Kapuzenpullover. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat das Bild einer Überwachungskamera veröffentlicht und fragt, wer die abgebildete Person ist. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (04101) 2020 entgegen.

