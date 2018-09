Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt vertagt Entscheidung über Seniorenwohnpark Kiebitzweg erneut

von shz.de

29. September 2018, 16:00 Uhr

Ein Seniorenheim im Kiebitzweg – das Thema wurde bereits vor den Kommunalwahlen beraten. Donnerstagabend stand es erneut auf der Tagesordnung des Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. Eine Entscheidung gab es allerdings nicht.

„Es ist mir nicht greifbar genug. In dem Antrag gibt es keine Zeichnungen und es werden nicht genug Informationen geliefert“, kritisierte Hans-Detlef Engel (CDU). Zudem fehle ihm ein Konzept, wo Parkplätze für die Anwohner der Eigentumswohnungen entstehen sollen. „Wir stehen dem Projekt generell positiv gegenüber, aber auch uns fehlen weitere Informationen“, sagte Herbert van Gerpen (Grüne, Foto, links). Das sah auch Holm Becker (CDU, Foto, rechts) so: „Grundsätzlich begrüßen wir das Projekt auch. Uns fehlen aber Details zur geplanten Verkehrsanbindung.“ Auch die Gebäudegröße mache seiner Fraktion sorgen: „Die Masse des Gebäudes muss sich ins Gebiet einfügen.“ Die Politik vertagte das Thema auf die kommende Sitzung im November.

„Das hat heute gar nichts gebracht“, sagte ein Anwohner aus dem Buchsbaumweg, der wie etwa 20 andere Zuschauer der Sitzung den Ratssaal verlassen hatte. „Wir haben auf eine Entscheidung gehofft, denn erst, wenn der Bebauungsplan geändert wird, können wir klagen“, ergänzte ein Anwohner des Ebenholzwegs. Die Anwohner sind auf Zinne und können die Planungen nicht nachvollziehen.

43 Service-Wohnungen für Senioren will Investor Arnold von Mallesch am Kiebitzweg in Schenefeld errichten. Geplant sind Wohngruppen, Gemeinschaftsräume, eine integrierte Tagespflege, eine Dachterrasse und eine Tiefgarage. Viergeschossig soll der Wohnpark hoch sein – Vorbild ist der Fama Wohnpark in Hamburg-Lurup. Dieser wird vom Unternehmen Convivo betrieben, das auch in Schenefeld als Betreiber agieren will. In Lurup besteht die Möglichkeit, eine eigene Wohnung zu beziehen. Aber auch Wohngruppen oder betreutes Wohnen sind möglich. Zudem wird dort eine Tagespflege angeboten. „Schenefeld ist ein weißer Fleck auf der Landkarte. In Pinneberg gibt es zehn oder zwölf Einrichtungen. Die Pflegedienste sind hoffnungslos überlaufen“, hatte von Mallesch sein Projekt im Vorfeld begründet.

Die Anwohner fürchten, dass sie „eingemauert“ werden. Das geplante Gebäude passe nicht ins Wohnumfeld. „Als die Häuser damals von der Neuen Heimat gebaut wurde, gab es einen Grund, warum die Fläche freigelassen wurde“, betonte eine Anwohnerin. Vor 20 Jahren habe es schon einmal Planungen gegeben, die nach Protesten der Anwohner vom Tisch gefegt worden seien. Nun hätten mehr als 100 Personen eine Petition an Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) und die Schenefelder Politik unterschrieben. „Aber das wird mit keiner Silbe erwähnt. Scheinbar interessiert keinen, was wir Anwohner wollen“, sagte ein weiterer Anrainer. Der Frust sitzt tief. Die Anwohner wollen wiederkommen, wenn am Donnerstag, 8. November, der Wohnpark erneut im Ausschuss diskutiert wird. Beginn ist um 19 Uhr im Rathaus.