Einsteigen, bitte

erstellt am 15.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Gestern harrte der Bus etwas länger vor dem Schenefelder „Stadtzentrum“ aus – knapp zwei Stunden stand ein Linienbus der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein vor dem Einkaufszentrum. Das lag allerdings nicht an einer Betriebsstörung – ganz im Gegenteil: Der Bus diente gestern in der Zeit von 14 bis 16 Uhr als Übungsgerät für Senioren und Menschen mit Behinderung, die das richtige Ein- und Aussteigen und Platzieren in Bussen mit Rollatoren, Rollstühlen oder E-Scooter übten.

„Mit dieser Aktion wollen wir die Leute nicht nur schulen sondern auch auf das Thema Barrierefreiheit aufmerksam machen“, erläuterte Friederike Pavenstedt von der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit in Schenefeld. Seit mittlerweile elf Jahren setzt sich Pavenstedt für den Abbau von physischen und psychischen Grenzen ein. Dabei – so auch beim gestrigen Mobilitätstraining – erhält sie auch Unterstützung von Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD): „Ich bin stolz auf unsere Bürger, die sich für dieses Thema so engagiert einsetzen“, betonte die Verwaltungschefin.

Darüber hinaus machte sie auf viele Projekte aufmerksam, die durch die Zusammenarbeit mit der AG realisiert werden konnten. „Das fängt bei Kleinigkeiten an. Durch Hinweise von Frau Pavenstedt haben wir beispielsweise Bürgersteige angepasst oder am Stadtzentrum den Zugang für Rollstuhlfahrer erleichtert“, ergänzte sie. Aber die Liste wachse immer weiter. „Erst vor Kurzem haben wir im Juks einen Fahrstuhl eingeplant. Der wird gerade installiert. Wir wollen Barrieren wegräumen bevor sie problematisch werden“, betonte sie. Dass es dabei im Vergleich zu anderen Städten um Schenefeld sehr gut bestellt ist, sagte Frank Strathmeier, Intensivpfleger vom TeamWerk aus Kiel. „So viel Barrierefreiheit habe ich noch nie gesehen. Als Mensch mit Behinderung darf man in vielen Städten gar nicht leben, weil es so viele Hindernisse gibt. Aber hier ist man ganz weit“, so der Kieler Pfleger.

Für ihn sei es neben dem barrierefreien Bewegen im Stadtbild vor allem das Miteinander, das Schenefeld so besonders mache: „Hier wird keiner ausgegrenzt“, so Strathmeier.

Für Stefan von Borstel (Foto) standen an dem gestrigen Lehrgang nicht nur die Erkenntnisse über das richtige Verhalten im öffentlichen Nahverkehr auf der Agenda. Der Schenefelder sitzt seit etwa eineinhalb Jahren im Rollstuhl. „Es ist gut zu wissen, wie man sich im Bus hinstellt – spontan hätte ich das falsch gemacht“, berichtete er lachend.

Für ihn ging es gestern vor allem um das Knüpfen von Kontakten. „Durch das Networking und den Austausch kann man vieles dazu lernen“, betonte von Borstel. Durch das praxisbezogene Lernen würde man auch besser mit dem Handling klarkommen, ergänzte er. Doch das Wichtigste: „Dadurch wird man motiviert, wieder raus ins Leben zu gehen, Hindernisse zu bewältigen und auf diese Weise die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit zu stärken“, sagte der Schenefelder kurz vor seinem neuerdings ganz geübten Einstieg in den Linienbus.