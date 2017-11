Ein Wettbewerb fürs Schulzentrum

vergrößern 1 von 2 Foto: Plock 1 von 2

von Tanja Plock

erstellt am 04.Nov.2017

„Jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln und los geht’s“, lautete gestern das Fazit des Schenefelder Bauamtschefs Andreas Bothing nach der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Bauen und Feuerwehr sowie Schule, Sport und Kultur am Donnerstagabend. Dort wurden die Weichen gestellt für die Sanierung des Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule. „Man braucht einen Fahrplan mit inhaltlichen Vorgaben. Da war sich die Politik einig“, sagte Bothing gestern. Die Politik habe dem Vorschlag geschlossen zugestimmt.

Als nächster Schritt sollen die Schulen ihre Raumkonzepte aktualisieren. Anfang des kommenden Jahres startet der Architektenwettbewerb. Nach den Sommerferien sollen die ersten Entwürfe vorliegen, sagte Bothing. Für die aktuelle Haushaltsplanung hat die Verwaltung vorgeschlagen, je Schule jeweils einen Betrag in Höhe von 250 000 Euro für zu erwartende Planungs- und Verfahrenskosten pauschal vorzusehen. Dem stimmte die Politik zu.

Bauausschussvorsitzende Susanne Broese (CDU) zeigte sich gestern zufrieden mit dem Ergebnis der Sitzung. Die Politik sei durch Bothing umfassend informiert worden, welche Schritte für die Planung notwendig sind. Entscheidend sei das Raumkonzept. „Wir müssen den Architekten bis zum letzten Raum sagen, was wir genau brauchen.“ Zudem will die Politik den Architekten „Ideen“ an die Hand geben, beispielsweise über den Standort der Mensa. „Das sind aber nur Vorschläge. Wir sind ja alle keine Fachleute“, schränkte Broese ein.

Grünen-Fraktionschef Mathias Schmitz teilte gestern schriftlich mit, es sei „erfreulich, dass zwei Jahre nach den ersten, sehr kontrovers diskutierten und zunächst abgelehnten Anträgen der Grünen zur Modernisierung des Schulzentrums, heute Entscheidungen nahezu einstimmig gefasst werden“. Die Modernisierung des Schulzentrums werde heute „im Geiste einer guten Kooperation von allen Parteien der Ratsversammlung getragen“.

So sehen die zeitlichen Planungen im Einzelnen aus: Der zuständige Fachbereich stellt zunächst eine Bestandsanalyse zusammen. Zu diesem Zweck gibt die Verwaltung im November eine bautechnische Zustandsbewertung der vorhandenen Gebäudesubstanz einschließlich der Gebäudetechnik in Auftrag. Danach wird die Bestandsanalyse dem Ausschuss für Bauen und Feuerwehr vorgelegt, um bei Bedarf hieraus Planungsziele zu entwickeln. Dieses detaillierte Bedarfskonzept mit den Prioritäten der Maßnahmen soll Grundlage der Planung werden.

Vor Beginn des Planungswettbewerbs werden im Bauausschuss sowohl die Planungs- und Bauaufgabe als auch die möglichen Kriterien zur Bewertung der eingereichten Lösungsvorschläge abgestimmt. Die Schulleitungen werden beratend hinzugezogen. Das Verhandlungsverfahren mit Planungswettbewerb soll bis zum August 2018 einschließlich Vorplanung und Kostenschätzung abgeschlossen sein. Im September 2018 beginnen Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Die Ausschreibung und Vergabe für den ersten Bauabschnitt soll im ersten Halbjahr 2019 erfolgen.