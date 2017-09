Ein Nobelpreis für Schenefeld?

vergrößern 1 von 3 Foto: European XFEL 1 von 3

Jetzt geht’s los: Der Röntgenlaser XFEL in Schenefeld ist seit gestern in Betrieb – nach acht Jahren Bauzeit. Für die Stadt ist das neue Forschungszentrum, das Experten aus aller Welt anlocken soll, bedeutsam und wird mit Spannung erwartet. Auch von Bürgermeisterin Christiane Küchenhof. Im Interview mit unserer Zeitung berichtet sie von der immensen Bedeutung des hellsten Röntgenlasers der Welt für die Kommune vor den Toren Hamburgs.

Frage: Was bedeutet die Eröffnung von XFEL für Schenefeld?

Christiane Küchenhof: Der European XFEL ist ein Leuchtturm-Projekt in der Metropolregion. Für die Stadt Schenefeld ist er ein Geschenk, dessen Wert wir heute noch gar nicht erfassen können.



Worauf freuen Sie sich am meisten?

Ich freue mich auf die Wissenschaftler und Gäste aus aller Welt und auf exzellente Forschungsergebnisse, die bestimmt einen Nobelpreis hervorbringen. Und auf die Realisierung des Besucherzentrums, für das bereits Pläne vorliegen, denn es ist wichtig, diese wissenschaftliche Einrichtung auch einer großen Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Wie wird sich das auf das Image der Stadt auswirken?

Schenefeld wird als Wissenschaftsstandort in der Grundlagenforschung international bekannt und die Attraktivität des Standorts in der Stadt, im Kreis Pinneberg und im Land Schleswig-Holstein hervorheben.



Wird man XFEL als Schenefelder Einrichtung sehen oder wird man es später als Hamburger Einrichtung wahrnehmen? Was glauben Sie?

Es liegt an uns, was wir daraus machen. Als Schenefelder Bürgermeisterin bin ich sehr stolz auf diese Forschungsstätte und betone auch bei jeder Gelegenheit, dass sich der Sitz der Gesellschaft und der Campus auf schleswig-holsteinischem Gebiet befindet.



Wie beurteilen Sie die Bedeutung von XFEL für die Wissenschaft?

Diese Forschungseinrichtung ist einzigartig und ab jetzt der beste Röntgenlaser der ganzen Welt. Es werden Untersuchungen und Studien stattfinden können, die bislang nicht möglich waren. Dadurch wird die internationale Wissenschaft zu ganz neuen Erkenntnissen kommen.



Wie wird sich der Betrieb auf das Wirtschaftsleben vor Ort auswirken?

Einerseits kommt durch die Beschäftigten und durch die Gäste Kaufkraft in die Stadt. Zum anderen rechne ich damit, dass sich künftig Firmen und Betriebe ansiedeln möchten, die gern mit dem European XFEL zusammen arbeiten wollen.



Mit wievielen zusätzlichen Arbeitsplätzen rechnen Sie längerfristig in der Stadt?

Der European XFEL kommt mit etwa 350 Beschäftigten nach Schenefeld, die Anzahl von weiteren Arbeitsplätzen hängt natürlich davon ab, welche Betriebe sich ansiedeln.



Wie weit sind Sie bei der Kooperation zwischen XFEL und den Schulen? Was sind die nächsten Schritte?

Nach den Sommerferien gibt es einen Termin bei XFEL mit den Rektoren und Fachschaften der naturwissenschaftlichen Fächer aus beiden Grundschulen, der Gemeinschaftsschule und dem Gymnasium, bei dem wir gemeinsam die weiteren Schritte erörtern werden.



Wird der Nahverkehr ausgeweitet, um die vielen neuen Mitarbeiter im Gewerbegebiet zu bedienen?

Der Wunsch ist da und es gab und gibt auch Gespräche dazu, aber wir wissen alle um das dicke Brett, das beim Thema ÖPNV gebohrt werden muss.



Verbessert XFEL die Chance auf einen S- oder U-Bahn-Anschluss?

Ja, das schätze ich eher als Chancenverbesserung ein, wobei das Projekt Schienenanbindung noch sehr viele Hürden zu nehmen hat.







von Tanja Plock

erstellt am 02.Sep.2017 | 16:00 Uhr