E-Mail-Account gehackt : Ein Hacker-Angriff auf eine Schenefelderin und seine Folgen

Unbekannte verschickten im Namen von Friederike Pavenstedt falsche E-Mails. Bank-Betrug scheitert an der Pin.

von Tanja Plock

20. April 2018, 14:30 Uhr

Schenefeld | Eigentlich sollte es ein ganz gewöhnlicher Donnerstag werden für die Schenefelderin Friederike Pavenstedt. Doch dann kam alles anders. Schon morgens stand ihr Telefon nicht mehr still. Immer wieder riefen Bekannte und Freunde die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit an, um sie darüber zu informieren, dass ihr E-Mail-Account gehackt wurde.

Unbekannte hatten in ihrem Namen Nachrichten verschickt, um Geld zu ergaunern. In der mit Rechtschreibfehlern gespickten E-Mail heißt es: „lch hoffe du hast dies schnell erhalten, ich bin nach Lviv, Ukraine verreist und habe meine Tasche verloren samt Reispass und kreditkarte. Die botschaft ist bereit, mich ohne meinen Pass fliegen zu lassen. Ich muss nur noch für mein ticket und die hotelrechnungen zahlen. Leider habe ich kein Geld dabei, meine kredit karte könnte helfen aber die ist auch in der Tasche. Ich habe schon kontakt mit meiner Bank aufgenommen, aber sie brauchen mehr Zeit, um mir eine neue zu schicken. Ich wollte dich fragen, ob Du mir 2730,-EUR so schnell wie möglich leihen kannst. Ich gebe es dir zurück sobald ich da bin. Das Geld durch Western Union ist die beste möglichkeit. Ich muss unbedingt den nächsten Flug bekommen. Lassen Sie mich wissen, ob es möglich ist. Ich warte auf deine Antwort. Gruß. Friederike.“

Opfer geschockt

Die 60-Jährige war geschockt. Auch Tage danach kann sie nicht fassen, dass ausgerechnet sie Opfer dieser Gauner geworden ist. „Ich habe immer gehofft, dass es mich nicht trifft. Ich darf gar nicht so genau darüber nachdenken. Sonst bekomme ich Angst. Es ist mir ein Anliegen, darüber zu informieren, wie so etwas passiert“, sagt sie. „Ich habe mich sehr erschrocken. Und es ist noch nicht ausgestanden.“ Unbekannte hatten versucht, mit einer nachgemachten EC-Karte Geld von ihrem Konto abzuheben. Nachdem der Pin dreimal falsch eingegeben worden war, wurde das Konto gesperrt. „Das muss in einem Zusammenhang stehen“, ist sich Pavenstedt sicher.

Noch am Vormittag half ein Bekannter der Schenefelderin dabei, ihr Passwort für das E-Mail-Konto zu ändern. Mit ihrer Bank ist sie im Gespräch. Dass die Hacker unbemerkt Spionage-Software auf ihren Laptop gespeist haben, ist ihr unheimlich. „Diese Manipulation hat eine so starke Wirkung. Ich finde, die Menschen sollten gewarnt werden.“

Was die Verbraucherschützerin rät

Julia Buchweitz, Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein kennt Fälle wie den von Friederike Pavenstedt nur zu gut. Identitätsklau nennt sich diese Masche. „Das taucht immer wieder auf, es gibt aber keine Häufung in letzter Zeit“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Bei den Tätern handele es sich zumeist um Banden, die aus dem Ausland heraus agieren. Die Hacker können nicht nur Computer, sondern auch Smartphones oder Tablets ausspähen. Für alle Geräte gibt es passende Anti-Viren-Software, zu der Buchweitz dringend rät. „Man sollte möglichst schnell das Passwort ändern.“ Zudem sollte überprüft werden, ob der Hacker in den Einstellungen einen Zusatz eingefügt hat, dass eine externe E-Mail-Adresse über Passwortänderungen informiert wird. Ansonsten kann das Spiel von vorne losgehen. „Im Zweifel solle man in ein Fachgeschäft gehen“, sagt Buchweitz. Außerdem schade es nicht, alle im Adressbuch über den Betrug zu informieren. Das neue Passwort sollte mindestens zwölf Zeichen haben. Denn das können die Betrüger zum jetzigen Zeitpunkt nicht entschlüsseln.

Kontobewegungen überprüfen

Auch Kontobewegungen sollten Betroffene überprüfen, rät Buchweitz. Denn die schädliche Software könnte weitere Daten auf dem Computer ausgewertet haben. Wer Mahnungen für Bestellungen erhält, mit denen er nichts zu tun hatte, sollte schnellstens Strafanzeige stellen. Inkasso-Unternehmen verhielten sich dann zumeist kulant und ließen die Forderungen fallen, sagt die Expertin.

Zum Glück konnte Pavenstedt das Missverständnis bei den Empfängern der E-Mail schnell aufklären. „Die, die mich kennen, wissen, dass ich nicht in der Ukraine bin. Ich fahre da nicht hin. Da ist es mir zu kalt.“