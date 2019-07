Eigenverantwortung stärken

Hans-Jürgen Schinowski (50) ist der neue Chef der Lebenshilfe Schenefeld / Er will mehr Teilhabe ermöglichen

von shz.de

31. Juli 2019, 01:36 Uhr

Schenefeld | Hans-Jürgen Schinowski ist kein Selbstdarsteller oder Schwätzer. Er hat Anliegen. Und die versucht er umzusetzen. Er will die Welt verbessern, ohne Weltverbesserer zu sein: „Ich wünsche mir, dass alle, die mit Kindern und Jugendlichen, mit behinderten und nicht behinderten Menschen arbeiten, echtes Interesse mitbringen. Das ist die wichtigste Voraussetzung für gute Aufwachs- und Lebensbedingungen.“

Der 50-Jährige hat im Frühjahr sein Büro bei der Lebenshilfe Schenefeld bezogen. Er ist der neue Geschäftsführer des Vereins, der sich um die Interessen von Menschen mit Behinderung und deren Familien kümmert. „Mich hat der Job wegen der Vielfalt gereizt. Die Lebenshilfe bietet verschiedene Wohnformen, Kita, Tagesstätte und vieles mehr.“ Schinowski hat bereits die Schenefelder Einrichtungen persönlich besucht. Aber seine Hauptaufgabe ist jetzt die Umsetzung des Landesrahmenvertrages zum Bundesteilhabegesetz. Was so störrisch klingt, ist eigentlich ganz einfach: Behinderte und deren Betreuer bekommen mehr Eigenverantwortung und die Träger sollen mehr in die Pflicht genommen werden – zu Beginn des kommenden Jahres müssen sie einen detaillierteren Nachweis ihrer Leistungen erbringen: „Es ist ein großer Kraftakt. Wir müssen vieles analysieren und umstellen“, sagt Schinowski. Eine interne Arbeitsgruppe zu dem Thema wurde gegründet. Ob das alles funktioniert, werde die Zukunft zeigen.

Den neuen Lebenshilfe-Chef kann nichts so schnell umhauen. Dafür hat er zu viel Erfahrung. Er kennt den sozialen Bereich von allen Seiten: Nach dem Abitur hat er bei dem Verein Leben mit Behinderung sechs Jahre mehrfach schwerstbehinderte Menschen betreut und berufsbegleitend an den Abenden und am Wochenende seine Erzieherausbildung absolviert. Danach folgten Stationen im Haus der Jugend bei der Stadt Hamburg, anschließend das Kinder- und Familienhilfezentrum des Rauhen Hauses.

2002 hat Schinowski eine Kursänderung vorgenommen und sich bei der Stadtjugendpflege Oststeinbek verpflichtet. Und auch hier, wie könnte es anders sein, hat er sich nebenbei weiter ausbilden lassen – zum Sozial- und Gesundheitsmanager und an der Uni Hamburg zum B.A. Sozialökonom. Kurz danach, als die zahlreichen Flüchtlinge 2015 nach Hamburg kamen, wurde er von einem Headhunter zum Dienstleister „Fördern und Wohnen“ geholt, um das Wohn-Chaos einzudämmen. „Ich bin in der Krise eingestiegen und habe die betriebliche Steuerung im Bezirk Nord gemanagt.“

Das sieht alles nach viel Arbeit und wenig Freizeit aus. „Nein“, beteuert der Lebenshilfe-Chef: „Ich habe auch noch gelebt. Für mich war das keine Anstrengung. Ich wollte immer im sozialen Bereich arbeiten.“ An Kalkül und Karriere habe er nicht eine Sekunde gedacht.

Besonders wichtig ist ihm die Unterstützung des Nachwuchses. „Kinder sind unser größtes Potenzial.“ Investitionen würden sich auch finanziell lohnen, weil die Kinder als Erwachsene erwiesenermaßen allein klarkommen und keine staatliche Unterstützung bräuchten. Aber dafür müsste man längere Zeiträume in den Blick nehmen. Das sei schwierig, denn: „Politiker denken für vier Jahre undBehörden kreisen um ihr Budget“, sagt Geschäftsführer Schinowski. Auch bei der Steuerung der Lebenshilfe Schenefeld hält er sich an sein erprobtes Rezept: „Systeme, die sich eingeschlichen haben, hinterfragen. Den Kurs im Auge behalten. Und aus den gegebenen Möglichkeiten immer das Bestmögliche machen. Manchmal sogar ein bisschen mehr.“