Vielfalt erleben in Elmshorn : Ehrenamtliche präsentieren ihre Arbeit

Beim Markt der Möglichkeiten haben 69 Vereine und Institutionen ihre Arbeit vorgestellt.

von Sophia Conrad

26. März 2018, 14:00 Uhr

Elmshorn | Es ist kein Geheimnis, dass viele Organisationen und Initiativen schon längst ausgestorben wären ohne die Hilfe zahlreicher Ehrenamtlicher. Trotzdem sind viele Vereine nicht wirklich präsent in den Köpfen der Elmshorner. Das sollte der „Markt der Möglichkeiten“ in der Erich-Kästner Gemeinschaftsschule am Sonntag ändern. Von 11 bis 16 Uhr stellten 69 Vereine sich und ihre Arbeit allen Besuchern vor. Das Motto der Veranstaltung: „Miteinander. Vielfalt. Leben.“.

Genau danach richtet Sandra Jürgens ihre ehrenamtliche Arbeit aus. Sie ist seit fünf Jahren Regisseurin des Interkulturellen Theaters „DOGUS“ (DialogOrientierungGerechtigkeitUniversalitätSolidarität). Jedes Jahr wird ein neues Stück einstudiert und anschließend aufgeführt. Das diesjährige Ensemble umfasst derzeit fünf verschiedene Nationen einer Altersspanne von 15 bis 79 Jahren. Es werden aber immer noch schauspielbegeisterte Mitstreiter gesucht. „Bei uns ist jeder herzlich willkommen. Egal, wie viel Deutsch jemand spricht oder wie schüchtern eine Person ist – wir nehmen alle auf und freuen uns jedes Jahr auf neue Herausforderungen“, erzählte Jürgens begeistert. Das ist es auch, was ein Ehrenamt für sie ausmache. Es gehe darum, andere Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind und sie an dem Punkt abzuholen, am dem sie sich gerade befinden. Das gelte nicht nur für das Theaterspielen, sondern sei auch auf alle anderen Ehrenämter übertragbar. Ihre Schlagworte dabei sind Wertschätzung, Austausch und natürlich auch Spaß.

Das findet auch Lutz Schütte, Sozialpädagoge der Stadt Elmshorn. Er hatte sich ein besonderes Projekt für den Tag ausgedacht. Auf einer Wand zum Thema „Meine Wünsche zum Thema bürgerschaftliches Engagement“ sammelte er Anregungen von den Besuchern – zum Beispiel zu der Frage „Wodurch fühle ich mich in meinem Ehrenamt wertgeschätzt?“ oder „Was benötige ich für mein Ehrenamt?“ „Ich möchte wissen, was die Elmshorner bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bewegt und die Bedarfe analysieren, um die Arbeitsschritte zu optimieren und die Ehrenamtler miteinander zu vernetzen“, erklärte Schütte.

Besonders freue er sich über die Vielfalt der Vereine und Institutionen, die sich tagtäglich engagieren. Diese Vielfalt wurde auch auf der Messe deutlich: Von einem Verein zur Erhaltung der Hainholzer Geschichte über den Modelleisenbahnverein bis hin zu einer Initiative für Aufklärung im Bereich Hospiz- und Palliativmedizin war alles dabei. Um dieses breite Angebot erhalten zu können, brauchen viele Initiativen allerdings noch motivierte Mitarbeiter. „Elmshorn kann stolz sein auf was, was diese Stadt ehrenamtlich stemmt. Aber wir sind immer auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern.“ Wer sich gerne engagieren möchte und noch nicht genau weiß, in welchem Bereich, kann sich bei Schütte unter (04121) 231 493 melden.