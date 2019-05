E-Learning wird immer wichtiger

Schenefelder Volkshochschule bietet pro Semester 280 Kurse an / Einrichtung will die Digitalisierung vorantreiben

von Tanja Plock

06. Mai 2019, 12:48 Uhr

Schenefeld | 100 Jahre alt wird die Institution Volkshochschule (VHS) in diesem Jahr. In Schenefeld gibt es die Bildungseinrichtung immerhin schon seit 65 Jahren. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät Leiterin Ramona Knust, was momentan gefragt ist, welche Herausforderungen es gibt – und wie die VHS der Zukunft aussehen könnte.

Seit 19 Jahren hat Knust bei der Einrichtung den Hut auf. Unterstützt wird sie derzeit von Olga Liske. Pro Jahr verzeichnet die VHS etwa 4500 Belegungen. Das ergibt 8500 Unterrichtseinheiten, die von 120 Dozenten gestemmt werden. Pro Semester werden etwa 280 Kurse angeboten. Laut Knust liegt die Ausfallquote bei 20 bis 30 Prozent. „Die Nachfrage ist stabil“, sagt die Diplomverwaltungswirtin.

Die Einrichtung sei als Bildungsträger wichtig. „Aber vor allem treffen sich bei uns unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, wenn es um Herkunft oder Alter geht. Da sitzt der 30-Jährige neben dem 70-Jährigen“, führt Knust aus. Der Bildungsauftrag sei ganzheitlich zu sehen. „Wir vermitteln Allgemeinbildung und entdecken Talente.“ Zudem sei die VHS ein Ort der Begegnung – besonders für Menschen mit wenig sozialen Kontakten.

Allerdings hätten sich über die Jahre die Interessen geändert. In ihren Anfangsjahren hatten die Sprachkurse die meisten Interessierten in die VHS gelockt. Heute sind Gesundheitsangebote der Renner. EDV-Kurse würden kaum noch angenommen. Dadurch spiegelt die Bildungseinrichtung auch immer den Zeitgeist wider, glaubt die 42-Jährige. „Mit dem Computer wächst heute jeder auf. Da gibt es heute nur noch Angebote für Senioren.“ Gymnastik, Bewegung und Entspannung boomt hingegen. „Die Leute gehen heute bewusster mit ihrer Gesundheit um. Außerdem gibt es immer mehr sitzende Tätigkeiten, so dass ein Ausgleich gesucht wird.“ Im Verein müsse man sich länger verpflichten. Bei der VHS sei eine flexible Buchung möglich. Heute würden sich mehr Menschen spontan anmelden und nach einem Halbjahr das Interesse verlieren und wechseln. „Die Fluktuation ist hoch“, führt Knust aus.

Für die Zukunft glaubt Knust, dass der Schwerpunkt auf Gesundheit weiter zunehmen wird. Zudem steht für die VHS die Digitalisierung an. Web-Seminare, eine Cloud im Internet mit Unterlagen und eine VHS-App: Die Einrichtung müsse sich auf die jüngeren Nutzer einstellen. Besonders das Konzept Blended Learning werde an Bedeutung zunehmen, glaubt die Leiterin. Dabei geht es um eine Verknüpfung von traditionellen Präsenzveranstaltungen und modernen Formen von E-Learning wie Online-Lernplattformen und Lern- und Wissensportale. „Davor kann man sich nicht verschließen“, sagt Knust. Durch digitale Angebote könnten auch Menschen, die beruflich stark eingebunden sind, Kurse belegen. Die Unabhängigkeit von Ort und Zeit sei der größte Vorteil an den künftigen Möglichkeiten.

Außer dem Kerngeschäft betreut die VHS auch das Nachmittagsprogramm an der Gemeinschaftsschule. Bei den anstehenden Planungen des offenen Ganztags am Gymnasium stellt sich die Frage, ob die VHS auch in diesem Fall mit einsteigt. Bei der Gemeinschaftsschule gebe es zwar Kurse, jedoch keine verlässliche Ganztagsbetreuung. Zwischendurch bestünden Versorgungslücken. Sollten diese gefüllt werden und wirklich an beiden Schulen ein stringentes Programm durchgezogen werden, fehlt der VHS das Personal, um dies zu leisten, glaubt Knust. „Da bräuchte man mehr fest angestelltes Personal.“ Zudem hätten sich bei der Organisation der Kurse für die Gemeinschaftsschule – anders als erhofft – keine Synergieeffekte ergeben. Es sei schwieriger, Dozenten zu finden, die Kinder unterrichten wollen. Der Aufwand sei für die Lehrer deutlich höher. Endgültig festlegen will sich Knust bei den Planungen des Ganztags aber noch nicht. „Man wird sehen, wo die Reise hingeht.“

Besonders reizvoll an ihrem Beruf findet Knust die Abwechslung. „Ich lerne so viele Menschen kennen und beschäftige mich mit unterschiedlichen Themen. Das ist sehr spannend.“ Zudem unterliege die VHS dem Wandel. Schenefeld biete ein angenehmes Arbeitsumfeld, urteilt die Chefin. „Die Hierarchien sind flach. Unser Standing bei Politik und Verwaltung ist gut. Wir haben weitestgehend freie Hand, wenn wir die Kurse zusammenstellen.“ In anderen Kommunen wolle die Politik mehr mitreden – manchmal sogar bei einzelnen Kursen. In Schenefeld sei der Umgang vertrauensvoll.