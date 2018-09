Drei Tage in Dirndl und Lederhose

Schenefeld feiert fünftes Oktoberfest vorm Rathaus

von Felisa Kowalewski

20. September 2018, 16:00 Uhr

Oktoberfest feiern können auch die Nordlichter. Das hat Schenefeld bereits viermal bewiesen. Jetzt geht es in die fünfte Runde: Von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. September, herrschen auf dem Platz am Rathaus am Holstenplatz wieder Lederkracher und Dirndl. Und natürlich Bier und Weißwurst. Veranstalter Bernd Langmaack von PB Konzept Hamburg verspricht ein Event für die ganze Familie: „Wir haben für alle Altersgruppen etwas auf die Beine gestellt.“

Programm ist an den drei Tagen auf dem gesamten Areal ums Rathaus. Während die Erwachsenen im Festzelt schunkeln, können sich die kleinen Besucher unter anderem auf Karussell, Hüpfburg und Bungee-Run freuen. „Wir haben wie gewohnt kostenfreie Angebote für die Kinder“, erläutert Langmaack. Dazu gehört auch ein großer Laternenumzug am Sonnabend. Von der Grundschule Altgemeinde und von Achter de Weiden aus setzen sich jeweils um 19.30 Uhr zwei Züge in Richtung Rathaus in Bewegung. Begleitet werden sie vom Meissner Spielmannszug und vom Musikzug Schenefeld. Nach der Ankunft gibt es ein Höhenfeuerwerk. Nur eine Änderung gab es im Kinderprogramm: „Auf den Flyern steht, dass am Sonntag Hexe Knickebein auftritt. Sie ist aber leider erkrankt“, sagt Langmaack. Stattdessen erzählt Helmut Meier als Berti, der Detektiv, interaktive Geschichten zum Mitmachen und singen.

Für die großen Besucher tritt die Band Mikados mit Festzeltmusik auf. „Sie kommt aus dem bayerischen Wald und spielt an allen drei Tagen“, sagt Langmaack. Besonders freut er sich auch auf das DJ-Ötzi-Double Kay Christiansen, der am Freitag ab 20 Uhr auftritt. „Er ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Das ist ein echtes Highlight.“

Der Aufbau für das Oktoberfest startet am Mittwoch. Auf dem Parkplatz am Schenfelder Rathaus wird das 35 mal 15 Meter große Festzelt aufgebaut. 600 Personen können darin an Tischen Platz nehmen, für 300 weitere gibt es Stehplätze. Für das Essen zeichnet die Uetersener Fleischmanufaktur Goetze und Ahlert verantwortlich. Inhaber Pascale Goetze erläutert: „Wir produzieren soweit es geht alles selbst und wollen dabei erschwingliche Preise halten.“ Auf dem Speisezettel stehen unter anderem Schweinsbraten, Schweinshaxe und Leberkäs – urbayerisch. Die Maaß Bier kostet in Schenefeld 8 Euro, zur Happy Hour an jedem Tag 6 Euro. Zudem kann für Freitag und Sonnabend ein Tisch im Festzelt für maximal zehn Personen per E-Mail an info@pbkonzepthamburg.de reserviert werden. Für 95 Euro gibt es dazu jeweils zehn Verzehr- und Getränkegutscheine.

5000 bis 8000 Besucher erwartet der Veranstalter beim Oktoberfest. Bürgermeisterin Christiane Küchenhof sagt: „Die Trachten werden von Jahr zu Jahr mehr und es ist immer eine tolle Atmosphäre.“ Sie und Bürgervorsteherin Gudrun Bichowski dankten allen Sponsoren, die das Fest unterstützen. So zeichnet etwa Westimmobilien für den Laternelauf verantwortlich, Schleswig-Holstein Netz für das Feuerwerk und Harry Brot für den Bungee-Run.