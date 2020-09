Polizei sucht Zeugen : Drei Autos in Schenefeld zerkratzt: Schaden von 1300 Euro

Die Wagen waren im Moorkamp abgestellt. Nun werden Zeugen gesucht.

von Cindy Ahrens

25. September 2020, 14:15 Uhr

Schenefeld | Im Moorkamp in Schenefeld sind am vergangenen Donnerstag (24. September) drei Autos beschädigt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, zerkratzte ein bisher unbekannter Täter den Lack an drei parkenden Fahrzeugen. Der Sachschaden beträgt zirka 1300 Euro.

Die Tat ereignete sich zwischen 14 und 15.30 Uhr. Die Schenefelder Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 40) 83 00 05 30 zu melden.

