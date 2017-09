„Die Zukunft der Stadt gestalten“

vergrößern 1 von 3 Foto: Lincke 1 von 3

„Stadt Schenefeld – Familienstadt“ steht auf dem Herzaufkleber, den Constantin von Piechowski jedem Neuankömmling überreicht. Das ist sein Anliegen. Das möchte der Bürgermeisterkandidat erreichen, wenn er tatsächlich zum Verwaltungschef von Schenefeld gewählt werden würde. Am Sonnabend hat er die harte Phase des Wahlkampfes mit Grillwürstchen und einer Vorstellungsrede eingeläutet - etwas lädiert zwar, weil er vor ein paar Tagen eine Miniskus-OP über sich ergehen lassen musste, aber weiterhin mit unerschütterlichem Optimismus.

40 Schenefelder Bürger kamen zur Bürgerwiese, um von Piechowskis Visionen zu hören: Blumengärten und Wasserspiele statt neuer Verdichtung zwischen Stadtzentrum und Rathaus. Ein familienfreundliches Schwimmbad. Eine saubere Düpenau. WLAN in der Stadt, Verkehrsberuhigung. Eine gerechte, optimierte und transparente Verwaltung. Und Eigentümer, die freiwillig auf Staffel-Mietverträge verzichten sollen – um nur einige der Vorstellungen zu nennen, die er auch auf seiner Homepage zum Nachlesen hinterlegt hat (www.constantinvonpiechowski.de). Die Mittel für die Städtebauförderung sollen seine Träume wahr machen: „Wir haben jetzt die Möglichkeit, über 20 Millionen Euro in die Hand zu nehmen und können die Stadt für die Zukunft gestalten“, sagt von Piechowski.

Aber: Wer als Verwaltungschef Ideen verwirklichen will, benötigt zur Umsetzung die Politik. „Da möchte ich die Fraktionen zusammenbringen“, sagt von Piechowski. „Alle kommunalen Vertreter sollten das gemeinsame Ziel verfolgen, sich zum Wohle der Schenefelder einzusetzen.“ Doch in der Praxis harmonieren die Ausschüsse der Stadt nur selten im Einklang: „Ich bin kein Freund des Tons, der dort gepflegt wird. Es ist schade, in welche Richtung sich die Schenefelder Politik entwickelt hat. Die Polemik muss raus und viel mehr Ruhe hinein“, fordert der Jurist und unabhängige Schlichter. Er selbst will der Politik Adieu sagen, sollte er als Bürgermeister ins Rathaus einziehen. Noch ist er Vorsitzender der Schenefelder FDP: „Bei Amtsantritt bin ich parteilos. Ein Bürgermeister ist für alle da und sollte frei von politischen Verpflichtungen agieren. Nur so kann er erhobenen Hauptes mit allen zusammenarbeiten.“

Eine angedachte Vorstellungsrunde, gemeinsam mit der amtierenden Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD), schließt der Kandidat aus: „Ich führe keinen Wahlkampf gegen Frau Küchenhof, sondern für Schenefeld.“ Außerdem sei er von unabhängigen Profis entsprechend beraten worden.

Von jetzt bis zum Wahltag am 24. September will von Piechowski täglich für ein paar Stunden an verschiedenen Örtlichkeiten in Schenefeld einen Stand aufbauen und für Fragen der Bürger zur Verfügung stehen. Fahren wird er mit seinem extra hergerichteten „Bürgermeisterkandidaten-Mobil.“ Verwechslungen mit dem Guidomobil, das Guido Westerwelle 2002 durch den Wahlkampf begleitete, sind ausgeschlossen – von Piechowski setzt nicht auf die Zahl 18, sondern auf Herzchen.