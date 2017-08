Nach Großbrand : Die Zukunft der Sportwelt ist unklar

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Schenefeld | Es war einer der größten Brände im Kreis Pinneberg: Am Donnerstag stand das Racket Center Sportwelt in Schenefeld in Flammen. Die Zukunft der Sportstätte ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar. Geschäftsführer Jan Timmermann sagte auf Anfrage unserer Zeitung, dass zunächst die Gespräche mit Versicherung und den Behörden abgewartet werden müssen. Medienberichte, nach denen er plane, die Sportwelt wieder aufzubauen, wollte er weder bestätigen noch dementieren. „Ich kann dazu jetzt noch gar nichts sagen“, so Timmermann. „Das hängt von all den Dingen ab, die gerade geklärt werden“, sagte er.

Timmermann selbst war nicht vor Ort, als der Brand ausgebrochen war. Die Entscheidungen, die nun getroffen werden, hingen nicht nur von ihm, sondern auch von anderen Verantwortlichen in dem Unternehmen ab. Die Polizei ermittelt die Ursache des Brands, bei dem 420 Einsatzkräfte aus dem Kreis Pinneberg und Hamburg im Einsatz waren.

von shz.de

erstellt am 16.Aug.2017 | 16:00 Uhr