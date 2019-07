Die Tafel braucht neue Räume

Schimmelproblem am Osterbrooksweg

von Tanja Plock

20. Juli 2019, 01:59 Uhr

Schenefeld | Die Schenefelder Tafel braucht neue Räume. Das hat Chef Mathias Schmitz im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich gemacht. „Wir haben Probleme mit Feuchtigkeit“, sagt er. Besonders bei Lebensmitteln sei das problematisch. „Die Außenwände müssten gedämmt und das Fundament saniert werden“, führt Schmitz aus. Aus seiner Sicht müsste die gemietete Immobilie am Osterbrooksweg umfassend renoviert werden. Doch daran habe der Vermieter kein Interesse. Also sollen neue Räume her.

Zuletzt hatte die Tafel sich vergrößert. „Heute können wir uns gar nicht mehr vorstellen, wie wir vor der Erweiterung unserer Räumlichkeiten mit dem Platz und den eingeschränkten Lagerkapazitäten zurecht kamen“, sagt Schmitz. „Die Vergrößerung wirkt sich in jeder Beziehung positiv aus.“ Für die Zwecke der Tafel seien das Areal am Osterbrooksweg eigentlich ideal. Aber das Grundwasser steige im Fundament des Baus aus der Nachkriegszeit immer weiter nach oben. Die Folge: Schimmel. Im Sommer sei das Problem nicht ganz so groß – im kalt-nassen Herbst hingegen schon. Im Ausgaberaum, der besonders von der Problematik betroffen ist, muss das Tafel-Team immer öfter dem Schimmelbefall mit Chemikalien auf den Pelz rücken. Sorgen müssen sich die Kunden aber deshalb nicht machen, betont Schmitz. Man achte bei der Tafel penibel auf Hygiene. „Hier ist es immer sauber. Wir sind dazu auch im Gespräch mit dem Veterinäramt“, sagt Schmitz.

Als neue Bleibe benötigt die Tafel eine Fläche zwischen 250 und 300 Quadratmetern – möglichst in zentraler Lage der Stadt. Aktuell hat das Team zum Packen, Lagern und Verteilen eine Fläche von 270 Quadratmetern zur Verfügung. Wichtig ist Schmitz bei einer möglichen Immobilie, dass sie trocken und gut gedämmt ist. „Wenn sich der Raum im Sommer brutal aufheizt, verrotten uns die Lebensmittel – trotz Klimaanlage.“ Den Innenausbau würden Schmitz und seine Mitstreiter selbst übernehmen. Er sei bereits im Gespräch mit der Stadt, mit Maklern und möglichen Vermietern – bis jetzt aber ohne Erfolg.

Noch dränge die Zeit aber auch nicht. „Mit langem Atem und viel Geduld suchen wir nach neuen Räumen. Die Suche ist eben nicht ganz einfach. Die Immobilie hier war schon ein Glücksfall“, ist sich Tafel-Chef Schmitz sicher.

Positiv sei, dass immer mehr Flüchtlinge in Schenefeld nicht mehr auf Unterstützung der Tafel angewiesen sind. „Diese Entwicklung freut uns sehr. Wir geben jetzt im Mittel Nahrungsmittel an etwa 280 Kunden aus“, erläutert Schmitz. „Wir sind froh über jeden, der nicht mehr kommt. Dann geht es ihm so gut, dass er sich selbst versorgen kann.“



> schenefelder-tafel.de