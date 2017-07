Schulzentrum Schenefeld : Die Sanierungspläne liegen auf dem Tisch

vergrößern 1 von 2 Foto: Plock 1 von 2

Schenefeld | Jetzt kommt Bewegung in die Sache: Klar ist, dass das Schulzentrum in Schenefeld saniert werden soll. Wie genau, war jedoch lange Zeit unklar. Bisher hatten sich Politik und Verwaltung hauptsächlich auf den Umbau der Grundschulen konzentriert. Nun sollen die weiterführenden Schulen drankommen. Heute Abend tagt der Schulausschuss. Im Vorfeld haben Grüne und CDU Pläne erarbeitet, um eine Diskussionsgrundlage zu haben. Daraus wird deutlich: Beide Fraktionen wollen möglichst schnell vorankommen.

Für die Grünen ist es zwingend erforderlich, dass zunächst eine Gesamtplanung für die Modernisierung auf den Weg gebracht wird. „Hierzu sind im Haushalt 2018 die erforderlichen Mittel für die Auftragsvergabe an externe Planungsbüros einzustellen“, schreibt der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Mathias Schmitz. „Wir erwarten, dass priorisierte erste Umsetzungen dann im Haushaltsjahr 2019 erfolgen.“ Schmitz rechnet mit Investitionskosten von mindestens 5,6 Millionen Euro.

Für das Schulzentrum wollen die Grünen auf jeden Fall die Erneuerung der Dächer, die mehrfach verschoben wurde, angehen. Dies müsse „integraler Bestandteil der Modernisierungsplanung sein“, schildert der Grünen-Chef. Moderne Flachdächer, die auch langfristig dicht sind, hält er für „angemessen“. Die Dächer sollten zudem mit Solaranlagen ausgestattet werden. Grundlegend für die Modernisierung des Schulzentrums ist aus seiner Sicht zudem eine umfassende energetische Modernisierung, die alle Aspekte umfasst – also Beleuchtung, Heizung, Belüftung, Fenster, bestehende Kältebrücken und Schwachstellen in der Gebäudefassade und Keller. Die Planung von Varianten für Lage und Größe der Mensa soll aus Sicht der Grünen bis Oktober 2018 abgeschlossen sein. „Die Mensa für das Schulzentrum hat eine hohe Priorität und sollte als multifunktionaler Raum geplant werden“, fordert Schmitz.

Weit auseinander sind Grüne und CDU bei ihren Forderungen nicht. Der Schulausschussvorsitzende und gleichzeitige Pressesprecher der CDU, Tobias Löffler, spricht sich dafür aus, „die fachliche Beratung des Schulausschusses mit Festlegung der entscheidenden Ziele im Jahr 2017 abzuschließen“. Gleichzeitig soll in enger Zusammenarbeit mit dem Bauausschuss ebenfalls noch in diesem Jahr die Art und Weise der Ausschreibung, Planung und Baukoordinierung festgelegt werden, damit in den Haushalt 2018 entsprechende Planungsmittel eingestellt werden können. Mit den Planungsentwürfen sollen sich die entsprechenden politischen Gremien im nächsten Jahr beschäftigen, um für den Haushalt 2019 rechtzeitig Investitionsbeträge zu ermitteln und einzustellen. „Gegebenenfalls sollte mit einzel-nen Maßnahmen, zum Beispiel dem Neubau, auch früher begonnen werden. Hierfür wären entsprechend außerplanmäßig Mittel im Haushaltsjahr 2018 bereitzustellen“, fordert Löffler. Die Ausschusssitzung heute Abend ist öffentlich. Diskutiert werden soll ab 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Holstenplatz 3-5.

Pläne der Grünen (Auszüge) Für das Gymnasium fordern die Grünen: die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Klassenräumen und Gruppenräumen für die Varianten G8 und G9

Fachräume für Chemie und Biologie inklusive ausreichend großer und gut eingerichteter Sammlungsräume

den Neubau eines getrennten Traktes für die Fachschaft Musik, um mehr Platz zu schaffen

die Einrichtung von Sonderräumen wie Lerninseln, DAZ Zentrum, Aufenthaltsräumen für Schüler

Erweiterungen im Lehrertrakt: Ruheraum, Vergrößern der Toiletten, Krankenzimmer mit Tageslicht und Besprechungsraum

die Neugestaltung der Pausenhalle Für die Gemeinschaftsschule fordern die Grünen: das Schaffen von Differenzierungsräumen für alle Klassenräume der Gemeinschaftsschule für einen modernen Unterricht und eine erfolgreiche Inklusion

das Schaffen von je einem weiteren Fachraum für Physik, Chemie und Biologie sowie je einem Sammlungsraum

die Planungen im Lehrertrakt für Berufsorientierung, ein Elternsprechzimmer, einen Ruheraum und die Unterbringung der Lehrmittel: Es wäre wünschenswert, wenn das Krankenzimmer so verlegt wird, dass auch dort Tageslicht besteht

den Haupteingang der Gemeinschaftsschule neu zu gestalten

die Treppenhäuser und Flure heller und attraktiver zu gestalten (auch in diesen Nebenflächen ist eine Verbesserung der Akustik geboten)

die Umgestaltung der überwiegend trümmerigen Innenhöfe, um zu einer funktionalen und gestalterischen Aufwertung zu kommen

Pläne der CDU (Auszüge) Für das Schulzentrum fordert die CDU: die Mensa im Bereich der jetzigen Mensa/Cafeteria (Süd- westen) sowie des sich anschließenden Innenhofs und der jetzigen Räume für Werken, Kunst, Biologie und Physik auf einer Fläche von etwa 450 Quadratmeter einzurichten

die jetzige Cafeteria des Gymnasiums zu integrieren (entscheidender Vorteil ist die zentrale Lage und damit die Möglichkeit, den gewünschten gemeinsamen Mittelpunkt des Schulzentrums zu schaffen)

einen Neubau im östlichen Bereich der Gemeinschaftsschule, um weite Räume zu schaffen und die Raumnot dadurch zu bekämpfen

einen zweigeschossigen Anbau für sechs bis acht neue, große Räume, die von der Gemeinschaftsschule genutzt werden können

die Nutzung von Räumen der Gemeinschaftsschule durch das Gymnasium im Bereich des südwestlichen Obergeschosses

eine energetische Sanierung (insbesondere bei der Neugestaltung der Dächer sollte dies berücksichtigt werden)

die Sanierung und Umwidmung des alten Lehrerzimmertraktes der Realschule für die im Bereich der Mensa wegfallenden naturwissenschaftlichen Räume

eine Neugestaltung/Erweiterung der Musikräume des Gymnasiums

eine Umwidmung und Umbau der wegfallenden Cafeteria des Gymnasiums zu einem Aufenthalts- und Arbeitsbereich für Lehrer

die Fortsetzung der bereits begonnenen Sanierungen der Klassenräume

von Tanja Plock

erstellt am 04.Jul.2017 | 15:30 Uhr