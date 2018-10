Die Hängepartie geht weiter

Neue Planungen für das Untergeschoss der Sporthalle in Schenefeld starten frühestens Anfang 2019

von Tanja Plock

18. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Das Thema nimmt einfach kein Ende: Die Schenefelder Politik hat die weiteren Planungen für das ehemalige Sport-Restaurant und den Bürgersaal im Untergeschoss der Sporthalle in das neue Jahr geschoben. Vor 2019 passiert in dieser Hinsicht nichts mehr. Die Politik will nun die Planungen für die Sanierung des Schulzentrums abwarten.

Das Gebäude gehört der Stadt. Nachdem der Deal zwischen der Kommune und dem örtlichen Sportverein Blau-Weiß 96 geplatzt war, ist nun wieder alles offen. Die Sportler wollten den Bereich in ein modernes Sport- und Fitnesszentrum der Superlative umwandeln.

Derzeit betreut der Verein Blau-Weiß 96 seine etwa 300 Mitglieder auf einer Fläche von 250 Quadratmetern. Er wollte auf 675 Quadratmeter erweitern und 700 Sportler beherbergen. Die Ratsversammlung hatte dem Vorhaben nach ausführlicher Debatte – zwar nur knapp 14 zu 13 Stimmen – aber dennoch zugestimmt und eine Kreditausfallbürgschaft von bis zu 1,5 Millionen Euro übernommen.

Letztlich kam es aber im Anschluss doch nicht zur Einigung, weil der Sportverein die Kosten für das etwa 50 000 Euro teure Brandschutzgutachten nicht tragen will. Das Risiko immer weiter steigender Kosten war Blau-Weiß 96 dann doch zu groß.

Seit 2015 steht das dazugehörige ehemalige Sport-Restaurant leer. Seit einem Wasserschaden im Jahr 2016 ist der mehr als 300 Quadratmeter große Bürgersaal nicht mehr nutzbar. Zuletzt drängten vor wenigen Wochen noch die Senioren während der jährlichen Versammlung des Seniorenbeirats, zu einer raschen Lösung zu kommen. Auch Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir brauchen unbedingt Räumlichkeiten für 300 Personen. Wir merken, dass der Bedarf da ist.“ In nächster Zeit passiert aber erst mal nichts. Die Politik wolle sich zunächst alle Optionen offen halten, falls ein Teil der Räume im Zuge der umfassenden Sanierung von Gymnasium und Gemeinschaftsschule nebenan benötigt werde, bestätigte Finanzausschussvorsitzender Andreas Wilken (OfS) im Gespräch mit unserer Zeitung. Dies sei Konsens gewesen in der Sitzung.

Laut Küchenhof stehen im Untergeschoss zwar keine Umbauarbeiten zu Klassenräumen zur Debatte, aber beispielsweise AG-Räume könnten dort einen Platz finden. Auch der Standort der neuen Mensa steht noch nicht fest. Bislang ging es bei der Schulsanierung um die Bestandsaufnahme, Gutachten und Raumkonzepte, die die Grundlage für die weiteren Planungsschritte bilden. Nun soll es konkret werden. Wenn das Planungsbüro Drees & Sommer konkreter wird, soll auch entschieden werden, wie es mit dem Untergeschoss der Sporthalle weitergehen soll. „Deshalb warten wir mindestens noch drei Monate. Wir hoffen, dass diese Hängepartie dann ein Ende hat“, sagte Küchenhof.

Ob dann doch ein neuer Pächter für die Gastronomie gesucht wird, oder eine ganz andere Lösung für den permanenten Leerstand gefunden wird, ist noch unklar. Ein Umbau seitens des Vereins Blau-Weiß 96 sei jedoch vom Tisch, machte Küchenhof deutlich.