Kommunalwahlen : Die FDP will wieder in Schenefeld durchstarten

Hartwig Buchsteiner ist neuer Ortsverbandsvorsitzender. Kai-Uwe Harms soll Fraktion führen. Das Wahlprogramm steht.

von Tanja Plock

06. April 2018, 13:00 Uhr

Schenefeld | Das Ziel ist klar: Nach der Kommunalwahl am Sonntag, 6. Mai, will die FDP in Fraktionsstärke in Schenefeld mitmischen. Doch nach dem Weggang von Constantin von Piechowski – er zieht samt Kanzlei nach Hamburg – musste zunächst ein neuer Vorsitzender her. Der wurde nun gefunden. Und er ist ein alter Bekannter: Hartwig Buchsteiner (77), der bisher im Seniorenbeirat tätig war, und die Partei vor Ort in den 1990er Jahren angeführt hatte, soll wieder ran.

Für den Kreistag will er Politik machen. In den Schenefelder Gremien soll aber Kai-Uwe Harms die Fraktion führen. Denn Buchsteiner darf nicht gleichzeitig im Seniorenbeirat und in Ausschüssen oder Rat aktiv sein. Das hält ihn aber nicht davon ab, gemeinsam mit seinem Stellvertreter, Wahlkampfbeauftragten und Pressesprecher Norbert Heeg (80) das Programm vorzustellen.

Dem Bürger Freiheiten lassen

Buchsteiner ist vielen Schenefeldern ein Begriff. Im Jahr 1989 zog er von Karlsruhe nach Schenefeld. Geboren im damaligen Ostpreußen in Königsberg wuchs er in der ehemaligen DDR auf. Das Interesse an freiheitlichen Gedanken kam in dieser Zeit als Abiturient auf. „In der DDR stand man immer unter der Fuchtel des Staats. Das hat mich erst zur FDP gebracht“, erläutert Buchsteiner. Seitdem hält er am liberalen Gedanken fest. „Man sollte dem Bürger viele Freiheiten lassen und gleichzeitig Leistung abfordern“, urteilt er. Bevor die Mauer stand, zog Buchsteiners Familie nach Westdeutschland. Das war im Jahr 1959. Der Mauerbau begann zwei Jahre später.

Während des Studiums in Hamburg und später in Göttingen war Buchsteiner im Studentenausschuss aktiv und stieg 1977 bei der FDP ein. Nach dem Studium ging er in die freie Wirtschaft. Der Diplomkaufmann war zuletzt Geschäftsführer bei Moritz Eiskonfekt in Hamburg. Mit seiner Ehefrau Margret feierte er im vergangenen Jahr Goldene Hochzeit. Sie haben zwei Kinder und zwei Enkel.

Im Wahlkampf wird er unterstützt von seinem Parteikollegen Heeg. Der Schenefelder kommt gebürtig aus Hessen und war beruflich in der Werbe- und Grafikbranche tätig. Unter anderem gestaltete er die Werbung von zwei Wahlkämpfen für die FDP in Hessen. Zudem war er als selbstständiger Werbefachmann in Hamburg aktiv. „Wir wollen etwas bewegen“, sagt Heeg. Auch bei ihm war es der liberale Gedanke, der ihn zur FDP brachte. Beide sind sich sicher: „Die FDP ist die einzige wahre liberale Partei in Schenefeld.“

Und die will wieder mitspielen im politischen Geschäft. Die Schwerpunkte im Programm sind Kinder, Senioren, Infrastruktur, Bildung und Digitalisierung.