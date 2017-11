Show im Juks : Der „Glücksgriff“ bringt seine Mode auf den Laufsteg

vergrößern 1 von 1 Foto: Tanja Plock 1 von 1

erstellt am 03.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Schenefeld | Um zu zeigen, dass der Schenefelder „Glücksgriff“ schicke und aktuelle Mode in allen Größen zu bieten hat, geht es morgen für einige Kunden und Freunde des Vereins wieder auf den Laufsteg: Die Modenschau wird von 15 bis 17 Uhr im Juks in Schenefeld veranstaltet. Es gibt Kaffee und Kuchen gegen eine Spende – und natürlich reichlich Inspiration, um den Kleiderschrank für die neue Saison aufzufüllen.

Alle zwei Jahre veranstaltet der „Glücksgriff“ das Event im Osterbrookweg 25. Insgesamt 20 Models haben sich diesmal bereit erklärt, mitzumachen. Es soll Kleidung für verschiedene Kleidergrößen und Altersgruppen präsentiert werden. „Das Ziel ist, dass wir zeigen, was wir alles haben“, erläutert Chefin Ingrid Pöhland. „Die Models suchen sich selbst ihre Sachen aus, damit sie sich auch wohlfühlen“, erläutert Pöhland. „Viele gehen zum ersten Mal auf den Laufsteg.“ Den Mut, sich mit einer großen Größe auf einem Laufsteg zu präsentieren, rechnet sie ihren Schützlingen hoch an. „Die Identifikation ist viel größer als bei richtigen Models, weil es eben normale Menschen sind, die die Mode präsentieren“, glaubt die Vereins-Chefin. Pöhland will vor allem die Vielfalt zeigen: Von Abend- über Brautmode bis hin zu einem zünftigen Outfit für die Oktoberfest-Party ist alles mit dabei.

In den Pausen kann die gezeigte Ware direkt vor Ort gekauft werden. Etwa die Hälfte der Sachen gehen direkt an dem Tag weg, weiß Pöhland. „Ich finde, dass wir das sehr professionell machen, auch wenn wir natürlich keine Profis sind“, sagt sie lachend. Die Reaktionen in der Vergangenheit seien sehr positiv gewesen. Noch monatelang danach sei sie von Kunden immer wieder auf die Modenschau angesprochen worden.