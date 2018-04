Das Juks-Café als Heimathafen

Interview mit freiwilligen Helfern: Mehr Paten zur Unterstützung gewünscht / Isolation in Container-Wohnanlage ist ein Problem

von shz.de

04. April 2018, 16:00 Uhr

Das Willkommenscafé im Juks mit seinen Ehrenamtlichen stellte schon im Jahr der Flüchtlingswelle eine Anlaufstelle dar. Die Neuankömmlinge erhielten hier erstmals die Chance, Deutsch zu lernen. Sie finden hier noch immer eine wichtige Anlaufstelle. Die Ehrenamtlichen wie Sprecherin Hedwig Röper, Professor Georg Zimmerer, Jörg Siebald und Detlef Scharf schildern, was beim Integrationsprozess gelingt und wo es Probleme gibt.



Frage: Was bedeutet das Café für die Geflüchteten?

Hedwig Röper: Es ist für viele Geflüchtete ein Ort, wo sie sich für kurze Zeit zuhause fühlen. Das merkt man an der Freude, wenn jemand nach längerer Zeit wieder angetroffen wird.

Jörg Siebald: Inzwischen ist das Café eine Anlaufstelle für geflüchtete Menschen, die Deutsch lernen wollen und Hilfe bei Behördengängen, Kinderbetreuungs- und Wohnungsproblemen benötigen.



Aus welchen Gründen wurde das Café gegründet und wie hat es sich entwickelt?

DetlefScharf: Das Café wurde ursprünglich eingerichtet für Menschen mit Migrationshintergrund und nicht speziell für Geflüchtete. Das Projekt entwickelte sich aber anders, als die Flüchtlingswelle einsetzte.

Röper: Hier werden viele Fragen gelöst, die die Geflüchteten nicht alleine lösen können. Sie möchten viel über unseren Alltag erfahren. Das Café war ursprünglich nur ein „Auffangbecken“, heute ist es für manche ein Dreh- und Angelpunkt in ihrem Alltag.



Aus welchen Gründen engagieren sich die Ehrenamtlichen im Café?

Georg Zimmerer: Engagement ist unverzichtbar für unsere Gesellschaft. In der konkreten Situation vor drei Jahren hat es sich für mich als zwingend erwiesen, etwas zu tun. Und das Angenehme dabei ist, dass man wunderbare Menschen dabei kennen lernt und auch etwas zurück bekommt. Beispielsweise hat mir ein Iraner von den in seiner Stadt beerdigten Dichtern Sa‘adi und Hafiz erzählt. Und ich habe mir daraufhin einen Gedichtband von Sa‘adi gekauft. Dessen Gedichte waren eine echte Entdeckung.



Mit welchen Problemen schauen die Geflüchteten vorbei?

Siebald: Ich unterstütze die Menschen speziell dabei, ihre Sprachkurse zu bestehen und gegebenenfalls Nachhilfe zu geben. Das Ganze läuft zwanglos ab. Manche bitten spontan bei Einzelproblemen um Hilfe. Ich habe aber auch einen 33-jährigen Syrer, den ich regelmäßig betreue. Er war nicht registrierter Kurde, der die Schule nicht besuchen durfte und sich hier aber toll entwickelt.



Wie funktioniert aus ihrer Sicht die Integration in Schenefeld?

Röper: Sie könnte unkomplizierter verlaufen, wenn da nicht permanent seitens der Verwaltung gesetzliche Bremsen gesetzt würden. Ein großes Problem ist derzeit die Unterbringung in der Container-Wohnanlage Osterbrooksweg 32, in der noch etwa 80 junge Männer aller möglichen Nationen und Religionen leben. Die Bewohner dürfen dort keine Besucher in ihre Räume lassen, nicht einmal Ehrenamtliche haben dort Zugang. Ein weiterer Punkt sind die monatlichen Gebühren von 456 Euro für ein Bett und die Benutzung der Gemeinschaftseinrichtungen wie Küche, Dusche, WC. Das betrifft zwar nur diejenigen, die Arbeit und Lohn gefunden haben, aber es bleibt ihnen dann nach allen Abzügen nicht viel mehr, als wenn sie gar nicht arbeiten und nur von Sozialhilfe leben würden.

Siebald: Wir beobachten leider, dass es für die Menschen schwierig ist, beruflich erfolgreich zu sein. Beispielsweise gibt es Menschen, die in ihrem Heimatland als Ärzte oder Angestellte in einer höheren Position gearbeitet haben, aber die hier vor allem aufgrund der sprachlichen Barrieren nicht annähernd eine gleichwertige Arbeit finden.



Was könnte aus Ihrer Sicht getan werden, um die Situation der Neu-Bürger zu verbessern?

Siebald: Die bürokratischen Hürden könnten niedriger sein. Scharf: Viele Menschen haben einen niedrigen Ausbildungsstand. Bei unserem dualen System haben die Menschen Probleme. Sie kommen zwar mit der Praxis, aber nicht mit der Theorie, der Fremdsprache, klar. Es gibt allerdings Beispiele, die Hoffnung machen. Eine Iranerin mit in Deutschland nicht anerkanntem Uni-Abschluss hat hier über eine Praktikums-Stelle eine Anstellung bei einem Kosmetik-Unternehmen bekommen.



Ist die Integrations-Vernetzung in Schenefeld verbesserungswürdig?

Zimmerer: Alles ist verbesserungswürdig. Die Geflüchteten haben häufig ähnliche Probleme wie die Deutschen. Es ist für sie häufig mühsam, die nachschulische Betreuung zu gewährleisten und bezahlbare Wohnungen zu finden. Die Vernetzung beispielsweise mit Kleiderkammer und Tafel läuft sehr gut. Ein Geflüchteter hat bei der Tafel geholfen und hat sich beim Fahrrad-Team als Helfer engagiert. Das hat ihm bei der sprachlichen Entwicklung geholfen. Viele der Geflüchteten wollen etwas zurückgeben.



Was fehlt, um eine gelungene Integration zu realisieren?

Zimmerer: Es ist sicherlich förderlich, wenn es mehr Menschen gibt, die sich als Paten engagieren. Ich kenne ein Ehepaar, das schon lange nicht mehr im Café vorbeischaut, aber regelmäßig Sprachunterricht zu Hause anbietet und seinen Schülern eine Wohnung besorgen konnte.