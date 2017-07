Bürgermeisterwahl in Schenefeld : Constantin von Piechowski will ins Rathaus

Schenefeld | Die Bürgermeisterwahl in Schenefeld am 24. September verspricht nun doch noch spannend zu werden. Denn es gibt einen zweiten Kandidaten, der Amtsinhaberin Christiane Küchenhof, das Amt streitig machen will. Rechtsanwalt Constantin von Piechowski (FDP) bewirbt sich als Verwaltungs-Chef.

von Tanja Plock

erstellt am 31.Jul.2017 | 17:38 Uhr