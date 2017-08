„Ich kann für die Stadt wertvoll sein“ : Christiane Küchenhof spricht im Interview über Pläne und Erreichtes

vergrößern 1 von 2 Foto: Tanja Plock 1 von 2

Schenefeld | Die Verwaltungsfachwirtin Christiane Küchenhof (SPD) ist seit dem 1. Februar 2006 Chefin des Rathauses in Schenefeld – und das will sie auch bleiben. Am 23. September entscheiden die Schenefelder, ob sie weiter Bürgermeisterin der Düpenaustadt bleibt, oder ob Mitbewerber Constantin von Piechowski (FDP) ins Rathaus einzieht. Küchenhof ist gebürtige Schenefelderin, lediglich während ihrer Ausbildung zur Redaktionsassistentin beim NDR hat sie in Hamburg gelebt. Die Mutter von zwei erwachsenen Kindern ist seit 26 Jahren verheiratet. Im Gespräch beurteilt sie ihre Amtszeit und blickt voraus.

Warum kandidieren Sie erneut?

Christiane Küchenhof: Weil ich einiges, was ich selbst mit angeschoben habe, noch weiter mit begleiten möchte. Dazu zählen unter anderem die Stadtkernentwicklung, das Schaffen von günstigem Wohnraum und die Begleitung des European XFEL. Ich würde auch gerne noch mehr in der Kinderbetreuung bieten wollen als Stadt. Im Krippen- und Kita-Bereich und in der nachschulischen Betreuung. Das würde ich gerne noch sehr viel familienfreundlicher aufstellen wollen.

Ist man denn jemals fertig?

Nein. Aber ich glaube irgendwann hat man einen Punkt erreicht, wo man denkt, dass es gut wäre, wenn mal neue Ideen reinkommen. Aber diesen Punkt habe ich noch nicht zu fassen bekommen und ich finde, dass ich für die Stadt noch wertvoll sein kann. Durch die Erfahrung, die ich durch die zwölf Jahre als Bürgermeisterin gesammelt habe und durch mein gutes Netzwerk. Letztlich bekomme ich auch viel positives Feedback aus der Bevölkerung und aus der Politik, insofern gibt es für mich jetzt keinen Anlass zu sagen, dass die Schenefelder mich nicht mehr wollen. Auch die Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Kirchen und der Feuerwehr ist gut gelaufen.

Wie beurteilen Sie ihre vergangene Amtszeit?

Erfolgreich. Ich glaube, dass sich in den letzten zwölf Jahren einiges in der Stadt bewegt hat. Ich finde es immer schwierig zu sagen: Ich habe dies gemacht, ich habe jenes gemacht – wir arbeiten immer als Team. Als Bürgermeisterin ist es meine allererste Aufgabe, die Verwaltung zu leiten. Zum Zweiten kommt die Vorbereitung von Beschlüssen für die Gremien und deren zeitnahe Umsetzung im Rahmen der finanziellen Begebenheiten. Zum Dritten gehört natürlich auch viel Repräsentation dazu. Diese Stadt ist zwar eine kleine Stadt, aber sie ist sehr lebendig. Es gibt viele Veranstaltungen, bei denen die Menschen sich freuen, wenn die Bürgermeisterin vorbeikommt. Das findet dann meistens am Wochenende oder in den Abendstunden statt. Also ein Vierzig-Stunden-Job ist Bürgermeisterin nicht.

Was ist Ihre bisher größte Leistung?

Das sind zum Beispiel die Bürgerkongresse 2011 und 2014. Da kann ich sagen, das war wirklich meine Initiative und die sind beide mit großem Erfolg und tollen Ergebnissen zu Ende geführt worden. Es gab kein Programm und keine Tagesordnung, sondern die Bürger selbst, die daran teilgenommen haben, haben die Themen gestellt. Der erste Bürgerkongress hat die Schenefelder Tafel hervorgebracht, da war ich auch Gründungsmitglied, und der zweite Bürgerkongress hat die Weichen für die Anfänge unserer Willkommenskultur gestellt. Wir sind Energieeffizienzkommune, eine von drei Modellkommunen bundesweit. Modellhaft wird hier Energie- und Klimaschutzmanagement betrieben, mittlerweile auch sehr professionell. Das wäre auch mein Wunsch, dass das in jedem Fall weitergeht. Wir haben ganz viel Vorarbeit geleistet, Daten gesammelt und auch schon großartige Einsparungen erzielt. Das sind Dinge, die ich mit vorangetrieben habe. Die Stadtkernentwicklung ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, bei dem ich ordentlich mitgewirbelt habe. In der Kultur haben wir einiges auf den Weg gebracht. Das Schleswig Holstein Musikfestival ist wieder nach Schenefeld zurückgekehrt. Stadt- und Oktoberfest, die es früher nicht gab, sind mittlerweile fest etabliert. Da nehme ich schon wahr, dass das auch dankbar angenommen wird.

Was sind die nächsten Projekte?

Der Stadtkern wird das Thema für die nächsten Jahre sein. Was auch noch in der Pipeline hängt ist das Besucherzentrum für den XFEL. Im Moment setze ich mich dafür ein, dass es eine Kooperation zwischen Schulen und XFEL gibt. Ich bin da schon länger in Gesprächen. Diesbezüglich sehe ich auch viel Zukunft für die Stadt. Ein Thema mit hoher Priorität ist immer wieder die Schaffung von günstigem Wohnraum.

Was macht Sie zu einer guten Bürgermeisterin?

Ich bin zuverlässig, verantwortungsbewusst, bodenständig und sehr gut vernetzt in der Stadt, im Kreis und im Land. Ich arbeite mit viel Freude. Für mich ist das kein Job. Für mich ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, Bürgermeisterin meiner Heimatstadt zu sein. Ich möchte auch nirgendwo anders Bürgermeisterin sein. Nur in Schenefeld, weil ich die Menschen und die Stadt mag.

Was ist Ihre größte Stärke und Ihre größte Schwäche?

Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen und ich glaube, das ist das A und O in diesem Amt. Manchmal gehen mir Dinge nicht schnell genug und ich hätte gerne schneller Ergebnisse. Aber an dieser Schwäche muss man zwangsläufig arbeiten, weil manche Sachen einfach Zeit brauchen und man auch nicht immer alles direkt beeinflussen kann. Manchmal zahlt sich die Geduld dann aus, wie zum Beispiel bei der Buslinie 186. Die Verlängerung nach Halstenbek, an der ich seit Jahren schon dran arbeite, soll jetzt zum Ende des Jahres endlich passieren. Das war ein dickes Brett.

von Tanja Plock und Sebastian Seidel

erstellt am 18.Aug.2017 | 16:00 Uhr