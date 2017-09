Constantin von Piechowski : Bürgermeisterkandidat mit weiteren Visionen

vergrößern 1 von 1 Foto: Finn Warncke 1 von 1

von Finn Warncke

erstellt am 21.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Schenefeld | Schenefelds Bürgermeisterkandidat Constantin von Piechowski (FDP) hat weitere Ideen und Visionen seines Wahlprogrammes zur wirtschaftlichen Entwicklung, Finanzen und Bildung und Betreuung vorgestellt.

Forschung und Lehre verbinden

Zum Thema Wirtschaft in der Stadt Schenefeld verfolge er den Ansatz, dass Forschung und Lehre miteinander verbunden werden. Dafür wolle er sich für eine Niederlassung einer Fachhochschule in Schenefeld einsetzen. So ließ er verlauten: „Ich setze mich dafür ein, dass bei städtischer Auftragsvergabe zunächst an unsere städtischen Wirtschaftsbetriebe gedacht wird, was auch vergaberechtlich realisierbar ist“. Außerdem sollen Unternehmer mehr Teilzeitkräfte beschäftigen, um der familienfreundlichen Arbeitgeberverantwortung gerecht zu werden. Dafür seien flexiblere Lösungen erforderlich und wünschenswert.

Solide Finanzpolitik für die Stadt

Auch beim Thema Finanzen bezieht von Piechowski Stellung: „Mein Ansatz ist eine solide Finanzpolitik. Mit unserem Haushalt und unserem städtischen Vermögen sind wir gut aufgestellt.“ Durch die Städtebauförderung habe Schenefeld die einmalige Chance, insgesamt 21 Millionen Euro – ein Drittel wird von der Stadt getragen – zu investieren. Wichtig sei für ihn, dass die Einnahmesituation gestärkt wird. „Es ist wichtig, dass jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen werden, denn jetzt ist unsere Stadt im besonderen Maße gestaltbar und handlungsfähig“, so von Piechowski. Priorität haben dabei Bildung und Betreuung.

Schenefeld als Bildungsstadt

Hinsichtlich dieser beiden Themenbereiche habe von Piechowski das Ziel, dass sich Schenefeld als Bildungsstadt einen Namen macht. „Ich setze mich dafür ein, dass unsere Schulen für das digitale Zeitalter schnellstmöglichst ausgerüstet werden und der Sanierungsstau durch Prozesssteigerung abgebaut wird“. Durch diesen Grundansatz soll die Sicherstellung eines Umfelds, in dem die Schülerinnen und Schüler am besten lernen können, gewährleistet werden. „Die Stadt ist Schulträgerin und damit auch verantwortlich“, so der Kandidat. „Die Direktoren unserer Schulen im Besonderen und alle Lehrer im Allgemeinen tragen die Verantwortung, dass die Jugendlichen aus Schenefeld unter Berücksichtigung ihrer Persönlichkeit die bestmögliche Bildung erhalten“. Auf diesem Wege der Verantwortung müsse die Stadt ausloten, welche Rahmenbedingungen verbessert werden müssten, um die beruflichen Chancen der ausgebildeten Jugendlichen im bundesweiten Wettbewerb zu erhöhen.



Stadt bei Betreuung mit zentraler Rolle

Beim Thema Betreuung müsse für ihn die Stadt Schenefeld eine zentrale Rolle einnehmen. „Mein Ansatz ist, dass wir gemeinsam nach Wegen suchen, wie unsere Betreuung optimiert wird und dabei nicht aus den Augen verlieren, wie Familien entlastet werden können“, so von Piechowski.