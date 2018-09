Brötchenschmierer dringend gesucht

Schulverein der Gemeinschaftsschule hat zu wenig Mitstreiter für die Cafeteria

von Tanja Plock

21. September 2018, 16:00 Uhr

Es ist ein bequemer Service, der gern von den Schülern genutzt wird: In der Cafeteria der Gemeinschaftsschule Achter de Weiden in Schenefeld schmieren Mütter oder Großmütter morgens Brötchen und verkaufen sie in den Pausen.

Dienstags und freitags übernehmen diesen Job die Schüler selbst. Dafür wurde eine Schülerfirma ins Leben gerufen. Doch am Montag, Mittwoch und Donnerstag müssen die Ehrenamtlichen ran. Und das sind derzeit nicht sehr viele, berichtet Irena Uhlig (Foto), Vorsitzende des Schulvereins, den sie seit zwei Jahren leitet. Aktuell werden die Schichten auf fünf Personen verteilt. Deshalb schlägt Uhlig Alarm. Über weitere Helfer würde sie sich sehr freuen – auch, um etwas Last von den Schultern des aktuellen Teams nehmen zu können. „Jeder ist willkommen“, betont sie. Oma, Opa, Mama, Papa, Tante, Onkel. „Je mehr wir sind, umso seltener muss jeder ran“, macht sie deutlich. Das Ehrenamt sei nicht nur eine Belastung, sondern bringe auch viel Spaß. Eine Schicht dauert von 8 bis 12 Uhr. In den Pausen wird verkauft. Sobald ein Helfer krank wird, sei es bereits schwierig, den Betrieb aufrechtzuerhalten, berichtet Uhlig.

Auch Schulleiter Dirk Ziegenhagen würde sich weitere Mitstreiter für die Cafeteria wünschen, damit auch Uhlig entlastet werden kann. Unter anderem übernimmt sie den Einkauf und die Organsiation. „Da steckt viel Herzblut drin. Da können sich die Schüler gut und günstig versorgen. Das ist alles sehr liebevoll gestaltet“, lobt er. Interessierte können sich melden unter Telefon (0176) 48 55 04 99.