„Blockflöte kann dreckig klingen“

Wildes Holz: Musiker Tobias Reisige im Interview

von Tanja Plock

21. Juli 2019, 16:00 Uhr

Dass die eher als bieder geltende Blockflöte auch ganz schön rockige Töne von sich geben kann, wollen die Musiker von Wildes Holz beim Auftritt in Schenefeld im Zuge des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) beweisen. Tobias Reisige (Blockflöten), Markus Conrads (Bass) und Djamel Laroussi (Gitarre) treten am Sonnabend, 24. August, im Forum, Achter de Weiden, auf. Beginn ist um 20 Uhr. Die Musiker haben bewegte Zeiten hinter sich. Nach dem plötzlichen Tod von Bandmitglied Anto Karaula stieß zuletzt Laroussi zu der Combo. Im Interview mit Redakteurin Tanja Plock erläutert Flötist Reisige die Vorzüge des hölzernen Instruments.

Was erwartet die Zuschauer beim SHMF-Konzert in Schenefeld?

Tobias Reisige: Ein Abend voller kraftvoller, akustischer Musik mit Kontrabass, Gitarre und Blockflöte. Stilistisch bewegt sich Wildes Holz zwischen den Welten von E- und U-Musik.



Warum lohnt sich der Besuch auf jeden Fall?

Wildes Holz hat sich mit Spielfreude, Publikumsnähe und spontaner Komik einen Namen gemacht. Und wer selber eine schlechte Erfahrung mit der Blockflöte gemacht hat, sollte auf jeden Fall zum Konzert kommen, um vielleicht sein Bild von der Blockflöte nochmal zu überdenken.

SHMF ist ja eher für klassische Konzerte bekannt: Wie passt Wildes Holz darein und welchen Bezug haben Sie zu klassischer Musik?

Wir spielen auf klassischen Instrumenten Musik, die man erstmal nicht mit ihnen in Verbindung bringt. Also Jazz-, Rock- und Pop-Adaptionen in unserem eigenen Holz-Sound. Außerdem gibt es Eigenkompositionen und auch Klassikbearbeitungen, die bei uns etwas rockiger daherkommen als das Original.



Blockflöten gelten ja eher als Einsteigerinstrument. Wie virtuos kann man darauf spielen?

Die Blockflöte ist ein genauso hochwertiges Instrument, wie jedes andere auch. Es gilt sogar als eines der schnellsten Instrumente. Man kann also sehr virtuos darauf spielen. Klassische Blockflötisten wie Maurice Steeger, Eric Bosgraaf und Dorothee Oberlinger beweisen das in ihren Konzerten und Aufnahmen.

Wie geht Ihr mit dem biederen Image der Blockflöte um?

Wir wollen zeigen, dass die Blockflöte nicht bieder ist. Sie kann jazzen, swingen und auch rocken. Mit einer Spur Selbstironie zeigen wir in unseren Konzerten wie man mit Spaß an der Musik und Entdeckergeist auch in dieser ungewöhnlichen Besetzung der Blockflöte zu neuem Ruhm verhelfen kann.



Wie kann eine Blockflöte zum Rockinstrument werden?

Mit modernen Spieltechniken kann die Blockflöte auch dreckig klingen. So kann sie eine Rock-Röhre oder auch eine verzerrte E-Gitarre ersetzen.



Wie ist die Band entstanden?

1998 kam es bei einem Musikschulaustausch mit Ungarn auf einem Hotelzimmer zu einer Akustiksession, in der Tobias auch seine Blockflöten auspackte. Er fragte Anto und Markus, ob sie Lust hätten mal etwas zusammen auszuprobieren. Das war die Geburtsstunde von Wildes Holz.



Wie haben die Mitglieder den plötzlichen Tod von Bandmitglied Anto Karaula verkraftet?

Wir haben den Tod von Anto noch nicht verkraftet. Wir freuen uns aber sehr, mit Djamel Laroussi an der Gitarre einen guten alten Freund in der Band begrüßen zu können, der auch mit Anto befreundet war. Anto hat Djamel immer für sein Gitarrenspiel bewundert. So sind wir uns sicher, dass es mit Djamel in Antos Sinne mit Wildes Holz weitergehen kann.



Die Behandlung Eurer Instrumente gilt eher als grobschlächtig. Mal ehrlich: Wie viele Blockflöten habt Ihr schon verschlissen?

Obwohl wir unsere Instrumente bis zu den Grenzen belasten, haben wir noch keine Instrumente kaputtgemacht. Da ich die Blockflöten stark strapaziere, benutze ich in den Konzerten bis zu 14 Instrumente. Auch damit sie sich immer wieder erholen können.



Welche Musik hören Sie privat am liebsten?

Ich höre gerne jede Art von selbst gemachter Musik. Von Klassik über Jazz bis Rockmusik. Als Blockflötist mag ich natürlich die Musik von Mittelalter, Renaissance und Barock. Eine besondere Vorliebe habe ich für Ska und alte Soulmusik.

www.shmf.de